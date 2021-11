Advertisement

By Musa Azare and translated by Muhammad Sagir Bauchi

In a democratic setting, it is norm that people criticize the custodians of their political and economic affairs. This criticism is what will call the attention of the leaders to purposeful leadership and good governance that will enhance the living standard of the populace. On the other hand, criticism is the bedrock of the opposition.

I was elated when the critiques of the present adminstration of Governor Bala Muhammad, particularly those from the opposition party of APC, challenged me to make public the list of three hundred and twenty three (323) Primary Health Cares (PHC) I claimed that were either built, renovated or upgraded under NSHIP Scheme. Base on that, I took it is a duty to present them in order to testify my claim. Furthermore, this is actually commendable from the side of the critiques, for, I believe that both the critiques and all of us in the state government have something in common, that is the development of Bauchi State.

So, below are the specific names of PHCs built, renovated or upgraded, together with the number of centers awarded to each and every Local government of the state by the adminstration of Kaura;

ALKALERI LGA (19 PHCs):-

Alkaleri East – Garondo MCH Alkaleri West – Alkaleri Town Maternity

Birim/Gigara – Bajama PHC

Dan – Y/Duguri MPHC

Futuk East – Futuk PHC

Futuk West – G/Hamza H/C

Gar – Gar PHC

Gwana – Gwana PHC

Gwaram ‘A’ – Gwaram PHC Gwaram ‘B’ – Gokaru PHC Kungibar – Shira MCH Lim/Kundak – Kundak PHC Maimadi – Maimadi H/Clinic Mansur – Mansur PHC

Pali East – Pali H/Clinic

Pali West – Bakin Kogi MPHC Yalo 1 – Yalo H/Clinic

Yalo 2 – Digare/H Clinic

Yuli – Duguri H/Clinic

BAUCHI LGA (20 PHCs):-

Birshi – Domicillary Health Clinic, Yelwa

Dan Amar ‘A’ – Doya PHC

Dan Amar ‘B’ – Kofar Dumi PHC Dandango – Dandango PHC

Dan Iya – State low cost PHC Dan Kade – Tashan Babiye PHC Dawaki – Urban Maternity Kofar Ran

Galambi – Tudun Gambo PHC Gwaskwaram – Gwaskwaram PHC

Hardo – Kobi H/Clinic

Kangere – Kangere PHC

Kundum Durum – Durum PHC Liman Katagum – Liman Katagum PHC

Makama ’A’ – Under Five Clinic, Jahun

Makama ‘B’ – Nasarawa Jahun H/Clinic

Miri – Miri PHC

Mun-munsal – Yuguda PHC Tirwun – Tirwun MCH

Yamrat – Luda PHC

Zungur – Zungur PHC

BOGORO LGA (13 PHCs):-

Bogoro – Kurum PHC

Badagari – Dantsang MCH

Bar – Bar Lafiya Sara MCH

Mwari – Mwari MCH

Lusa – Lusa PHC

Gobbiya – Gobbiya MPHC

Boi – Boi PHC

Gambar – Gambar H/Clinic Gyara – Gyara H/Clinic

Dazara – Ung.Rimi PHC D/Lawan – D/Lawan PHC Bugum (Badagari ward) – Bugum HC

Project – Tadnum PHC

DAMBAM LGA (16 PHCs):-

Dagauda – Dagauda PHC Dambam ‘A’ – Dambam MCH Dambam ‘B’ – Dambam PHC Fagam – Fagam H/clinic Fagarau – Fagarau Dispensary Gargawa – Luchamdi dispensary

Garuza – Garuza PHC

Gurbana – Gurbana PHC

Jalam – Jalam MPHC

Janda – Garin Jarmi Dispenary Minchika – Minchika dispensary Muzuwa – Muzuwa dispensary Yanda – Yanda PHC

Yame – Yame PHC

Yayari – Yayari dispensary

Zaura – Zaura PHC

DARAZO LGA (17 PHCs):-

Kwankiyel – Kwankiyel PHC Tauya East – Tauya PHC

Tauya West – Yelwan Darazo HC

Sade West – Yunbunga PHC Sade East – Sade PHC

Gabarin East – Gabarin H/clinic Gabarin West – Gangalawai Dispensary

Gabchiyari – Gabciyari MCH Darazo East – A I Y Under Five Darazo West – Kanya PHC Lanzai East – Lanzai H/Centre Lanzai West – S/Layi Kaugama MCH

Lago – Lago H/Clinic

Papa North – Papa MPHC

Papa South – Mailafiya PHC Wahu – Wahu H/clinic

Yautare – Yautare H/Clinic

DASS LGA (13 PHCs):-

Bajar Bagel – Bajar PHC

Baraza – Baraza PHC

Bundot – Dabardak MCH

Bununu East – Burgel PHC

Bununu Central – Dass Town Maternity

Bununu South – Yelwan Bashi PHC

Bununu West – Badel MCH

Dott – Dott PHC

Durr – Durr PHC

Lukshi – Lukshi MCH

Polchi – Bazali PHC (Same as Polchi)

Wandi – Wandi MCH

Zumbul – Zumbul MCH

GAMAWA (18 PHCs):-

Alagarno – Alagarno MCH Gadiya – Gadiya MPHC Gamawa North – Sabayo MCH Gamawa South – Gamawa Town Maternity

Gololo North – Gololo Dispensary

Gololo South – Gololo PHC Kafiromi – Kafiromi MCH

Jadori – Bundujaro PHC

Kore – Kore PHC

Kubdiya – Kubdiya Maternity clinic

Marana – Marana PHC

Taranka – Taranka PHC Tarmasuwa – Tarmasuwa MCH Tumbi – Tumbi PHC

Udubo Central – Town Maternity, Ududo

Udubo North – Wabu MPHC Raga – Raga MCH

Zindiwa – Zindiwa MCH

GANJUWA LGA (16 PHCs):-

Ganjuwa ‘A’ – Nabayi MCH Ganjuwa ‘B’ – Soro PHC Gungura ‘A’ – Gabi PHC

Gungura ‘B’ – Dauduwo Maternity

Kafin Madaki ‘A’ – K/Madaki PHC

Kafin Madaki ‘B’ – K/Liman Dispensary

Kariya ‘A’ – Kariya H/clinic Kariya ‘B’ – Bunga MCH

Kubi ‘A’ – Kubi MCH

Kubi ‘B’ – Zalanga MCH

Miya ‘A’ – Miya MPHC

Miya ‘B’ – Zara H/Clinic

Miya ‘C’ – Gameru Dispensary Nasarawa ‘A’ – Nasarawa PHC Nasarawa ‘B’ – Dabe H/Clinic Yali – Yali MCH

GIADE LGA (13 PHCs):-

Chinkani – Chinkani PHC Doguwa – Doguwa H/Clinic Faguji – Faguji PHC

Giade ‘A’ – Giade H/Clinic

Giade ‘B’ – Yandure H/Clinic Isawa – Isawa PHC

Jugudu – Jugudu H/Clinic Kurba – Kurba H/Clinic

Sabon Sara ‘A’ – Sabon Sara PHC

Sabon Sara ‘B’ – Abunari H/Clinic

Uzum – Uzum H/Clinic

Zabi – Zabi MPHC

Zirami – Zirami H/Clinic

ITAS/GADAU LGA (16 PHCs):-

Abdallawa – Abdallawa Dispensary

Atafowa – Atafowa MCH Bambal – Bambal MCH Bilkicheri – PHC Gamsha Buzawa – Buzawa PHC

Diga – Babugudu HC

Gadau – Gadau PHC

Gijina – Kafata H/Clinic

Gwarai – Gwarai MCH

Gyara – Gyara Dispensary

Itas – Itas MCH

Kashuri – Kashuri (Mat) Primary H/Clinic

Magarya – Magarya PHC Mashema – Mashema H/Center Melangdige – Melendige Dispensary

Zubuki – Zubuki Health post

JAMA’ARE LGA (13 PHCs):-

Dogonjeji ‘A’ – Dogonjeji PHC Dogonjeji ‘B’ – Sabon Kafi Dogonjeji ‘C’ – Gongo (H/C) Galdimari – Galdimari PHC Hanafari – Hanafari MPHC Jama’are ‘A’ – Jama’are Town Maternity

Jama’are ‘B’ – Under Five clinic Jama’are ‘C’ – Abuja H/Clinic Jama’are ‘D’ – Nasarawa PHC Jurara – Jurara PHC

Lariye – Lariye MCH

Yagamai – Yagamai PHC

Yola – Jabbori PHC

KATAGUM LGA (20 PHCs):-

Bakin Kasuwa – Kofan Fada PHC

Bidir – Bidir MCH

Bulkachuwa – Bulkachuwa MPHC

Buskuri – Buskuri MCH

Chinade – Chinade PHC

Dagaro – Dagaro MCH

Gambaki – Gambaki PHC Gangai – Gangai MCH

Kasuwar Kaji – Urban Maternity, K/Kaji

Kafin Kuka – Makarahuta MCH Madachi – Madachi PHC Madangala – Madangala H/Clinic

Madara – Madara MPHC Magwanshi – Magwanshi PHC Matsango – Matsango MCH Nassarawa ‘A’ – Nasarawa A PHC

Nasarawa ‘B’ – Nasarawa ‘B’ PHC

Ragwam – Gwasamai MPHC Tsakuwa – Tatari Ali MCH, Azare

Yayu – Yayu PHC

KIRFI LGA (13 PHCs):-

Beni – Beni H/Clinic

Dewu – Dewu MPHC

Lariski – Lariski H/Clinic

Kirfi – Kirfi Town Maternity Kwagal – Kwagal MCH

Kafin Iya – Kafin/Iya MCH Wanka – Wanka MCH

Guyaba – Guyaba PHC

Baba – Baba H/Clinic

Badara – Badara H/Clinic

Bara – Bara PHC

Shongo – Shongo H/Clinic Tubule – Tubule H/Clinic

MISAU LGA (16 PHCs):-

Akuyam – Akuyam Primary H/Center

Ajili – Mainari PHC

Beti – Madakiri MCH

Dunkurmi – Dunkurmi H/clinic Gungulin – Gainan Fulani PHC Gwaram – Gwaram PHC Gundari – Alangawari H/Clinic Hardawa – Hardawa PHC Jarkasa – Jarkasa H/Clinic Kafin Sule – Kafin Sule H/Clinic Kukadi ‘A’ – Misau North Dipsensary

Kukadi ‘B’ – T/Matenity, Misau Kukadi B

Sarma – Sarma PHC

Sirko – Sirko Dispensary

Tofu – Saibure PHC

Zadawa – Zadawa MCH

NINGI LGA (18 PHCs):-

Ari – Ari H/Clinic

Balma – Balma H/Clinic

Bashe – Bashe H/Clinic

Burra – Burra Dispensary

Dingis – Katsinawan Dingis Guda – Tashar Maje PHC

Jangu – Gada PHC

Kafin Lemo – K/Lemo H/Clinic Kudu Yamma – Jimi H/Clinic Kurmi – Kurmi MCH

Kyata – Tapchi PHC

Nasaru ‘A’ – Nasaru PHC

Nasaru ‘B’ – G/Baki MCH

Ningi East – Ningi East PHC Ningi West – Ningi Town Maternity

Sama – Yada Gungume PHC Tiffi – Gwada Town PHC

Yuwa – Kajala MCH

SHIRA LGA (18 PHCs):-

Andubun – Andubun PHC Bangire – Bangire PHC

Beli – Beli MCH

Bukul – Bukul MCH

Dango – Dango MCH

Disina ‘A’ – Disina PHC

Disina ‘B’ – Sawi PHC

Faggo ‘A’ – Faggo PHC

Faggo ‘B’ – Zigau MCH

Gagidiba – Bono PHC

Kilbori ‘A’ – Kilbori MCH

Kilbori ‘B’ – Jama’a PHC Sambuwal – Katabarwa MCH Shira – Shira MCH

Tsafi – Tsafi MCH

Tumfafi – Tumfafi MCH

Yana – Yana Town Maternity Zubo – Zubo PHC

TAFAWA BALEWA LGA (16 PHCs):-

Wai ‘A’ – Zwall PHC

Wai ‘B’ – T/Balewa MCH

Dull ‘A’ – Dull PHC

Dull ‘B’ – Burga MCH

Bununu ‘A’ – Bununu Town Maternity

Bununu ‘B’ – Lim Town MCH Dajin – Dajin MCH

Kardam ‘A’ – Kardam MCH Kardam ‘B’ – (Maijuju Tasha H/C)

Kardam ‘C’ – Daranji H/clinic Tapshin – Tapshin MPHC

Lere North – Lere PHC

Lere South – Sara H/Clinic

Bula ‘A’ – Bulan Gawu MCH

Bula ‘B’ – Gital MCH

Mball – Mball MCH

TORO LGA (17 PHCs):-

Jama’a – Jama’a MCH

Zaranda – Nabordo PHC

Wonu South – Geljoule MCH Rauta Geji – Nahuta MCH

Tilde – Tilde MCH

Wonu North – Gumau MCH Tama – Tulu MCH

Ribina East – Rinji Gani MCH Lame – Lame MCH

Rahama – Rahama MCH

Ribina West – Golfada MCH Falama – Zakshi PHC

Mara – Rimin/Zayam MCH

Toro – Magama H/Clinic

Rishi – Rishi PHC

Zalau – Zalau PHC

Tulai – B/Tulai H/Clinic

WARJI LGA (13 PHCs):-

Baima – Baima PHC

Dagu – Dagu MCH

Dallaji – Dallaji Dispensary

Gabanga ‘A’ – Kadalen Kanawa MCH

Gabanga ‘B’ – Gabanga MCH Katanga – Katanga Town Dispensary

Ranga ‘A‘ – Jawa MCH

Ranga ‘B’ – Burarana PHC

Tiyin ‘A’ – Kankare MCH

Tiyin ‘B’ – Rumba MPHC

Wando – Ganji PHC

Zurgwai – Zurgwai MCH T/Wada – T/Wada PHC

ZAKI LGA (18 PHCs):-

Alangawari – Alangawari PHC Amarmari – Amarmari PHC Bursali – Bursali PHC

Gadai – Gadai MCH

Gumai – Gumai MCH

Kafin Larabawa – K/Larabawa PHC

Katagum – Katagum Town MCH Lodiyo – Lodiyo PHC

Madufa – Madufa MCH Mainako North – Ariri PHC Mainako South – Mainako PHC Maiwa – Gurka PHC

Makawa – Makawa PHC Murmur North – Murmur MPHC Murmur South – Sandigalau PHC

Sakwa – Sakwa PHC

Tarbuwa – Tarbuwa PHC Tashena – Tashena MPHC

Total = 323 Primary Health Cares.

Finally, I am grateful to those critiques and I encourage them to keep their tabs on our governance in order to help us to deliver what is entrusted on us by Allah (S.W.T) to the people of Bauchi State.

Musa Azare, is the SSA Project Monitoring and Evaluation to the Executive Governor of Bauchi State.