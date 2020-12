Advertisement

How is it possible that Nyesom Wike the little black Hitler and his Fulani masters can invade #Obigbo, kill hundreds of men, women and children and proceed to extra-judicially- without court order airlift every able bodied #Igbo man or boy they can find to the north for summary execution.

Not minding those we rescued from army death camps in Niger State at huge financial cost, here is another list of those found in Abuja. Some of them are in DSS Training Camp while others are in Abacha Barracks also in Abuja. This is a Fulani DSS & Army that cannot fight Fulani terrorists but they are busy killing Igbo Biafrans and transporting hundreds of them without court order to death camps in the north.

The US Government and British High Commissioner to Nigeria are aware of this extermination program against #BiafranJews condoned and sanctioned by Ohaneze.

Here are their names:

1.Ogoke iheme

2.Ikenna opara

3.Ambrose ume

4.Mike uzodinma

5.Emma Felix

6.Ositadinna Aboy

7.Ugbouku asisi

8.Wisdom chibuike

9.Wisdom Emeka

10.Austin mba

11.Ejike somto

12.Chukwu Emmanuel

13.Dike ngbonu

14.Okeosisi phillip

15.Oliver badmus

16.Okechukwu Ekechukwu

17.Pius Vincent

18.Boniface Okafor

19.Mbadiwe Godwin

20.Sima man

21.Joseph nnwaaba

22. Mr p

23.Omenne Happy

24. Eze imo

25. Gozie Oliver

26.Nwamadi Monday

27.Izunne Gilbert

28.Nwabueze chineyeze

29. Favour uchenna

30.Ego Samuel

31.Ibenwolu faith

32.Abel Daniel

33.Young Winner

34.Pepper white

35.Freedom kekeboy

36.Obinna ekechukwu

37.Adonai uwakwe

38.Celestine uwakwe

39.Arinze water

40. One man mopol

41.Onyenma ameachi

42.Chukwunonso Andrew

43.Chikwado Hossana

44.Ndubuisi officer

45.Samuel jaja

46.Okoli kanayo

47.Kosisochukwu ojiako

48.Miracle ojiako

49.Uzoma ojiako

50.Titus emeka

51.Goodness nwagbaraukwu

52. VICTOR O. AJOGWU

53. MATTHIAS A. ONIDOMA

54.OGECHUKWU G. RAPHAEL-ASADU

55. RAPHAEL OBINNA ASADU

56.OSMOND OSITA MAMAH

57.KEVIN UBAKA UGWU

58. CHUKWUDUBEM E. EZEH

59.OZIOMA KOSOLU UDECHI

60. RAPHAEL SIMON NGWU EZEH

61.ONYEBUCHI JOHN OMEJE

62.MADUKWE HELEN NWANYI

63. PATRICK ANAYOCHUKWU

64. EZEUGWU UCHENNA THOMAS

65. OKWOR TIMOTHY CHIMA

66.JULIA C. CHUKWUDI-OKORO

67.OGBO GODWIN OMALE

68.ERNEST UGOCHUKWU ELEJE

69. LINUS SUNDAY OKORO

70. SABASTINE .O. ASOGWA

71.LIVINUS ONYEBUCHI OJOBOR

72. INNOCENT R. UGWUEKE

73.SIMON AKUNNA AMADI

74. ELIZABETH N. NNAJI

75. MMADUABUCHI JOSIAH EZE

76.EBERECHUKWU 77.PROMISE OKPE

78. OMEJE

79. CHRISTOPHER PETER

80.PROMISE IJEOMA EZE

81. APPOLONIA .U. AGBO

82. UGWU ANTHONY OKECHIKEL

83. COSMAS .A. UGWU

84. BENEDICT C. EZUGWU

85. NELSON B. U. ATTAMAH

86.MICHAEL E. UGWUANYI

87. GODWIN EZEUGWU ATTAMAH

88. EMMANUEL O. ATTAMAH

89. OBINNA OJI

GODWIN

90. CHUKHUEMEKA OMEH

91. LINUS UROKO EZE

MARTINS 92.OLUCHUKWU UGWOKE

93. EZE GEORGE OKWUDILI

94. GEOFFREY O. UGWUOKE OBOLLO AFOR

95. NWODO EMMANUEL

96. OGBONNAYA OBOLLO AFOR

97. MAMAH REMIGIUS 98. ODINAKA OBOLLO AFOR

99. BEN CHUKWUEMEKA

100. OLOKO OBOLLO AFOR

101.NNAMA CELESTINE 102.CHINWE OBOLLO AFOR

103. DESMOND ONYEBUCHI EZEME OBOLLO AFOR

104 .CHARLES UGWU OBOLLO AFOR

105. CHINWE C. NESTOR-EZEME OBOLLO-AFFOR

106. EZEME NESTOR CHIKA OBOLLO-AFFOR

107. NKEM FAITHFUL MAKATA OBOLLO-AFFOR

108. EZE IKE CHUKWU OBOLLO-AFFOR

109. GERALD UGOCHUKWU ABONYI OBOLLO-AFOR

110. EZEUGWU PAUL IKECHUKWU OBOLLO-AFOR

111. ODO KYRIAN OBIORA OBOLLO-AFOR

112. ODO MICHAEL IFEANYI

113. Boniface Okafor

114. Mbadiwe Godwin

115. Sima man

116. Joseph nnwaaba

117. Mr p

118. Omenne happy

119.Eze imo

120. Gozie Oliver

121. Nwamadi Monday

122. Izunne Gilbert

123. Nwabueze chineyeze

124. Favour uchenna

125. Ego Samuel

126. Ibenwolu faith

127.Abel Daniel

128. Young Winner

129. Pepper white

130. Freedom kekeboy

131. Obinna ekechukwu

132. Adonai uwakwe

133. Celestine uwakwe

134. Arinze water

135. One man mopol

136.Onyenma ameachi

137.Chukwunonso Andrew

139. Chikwado Hossana

This is the One Nigeria some demons want us to subscribe to. Impossible!

Signed

Mazi Nnamdi Kanu

IPOB leader.

Through

COMRADE EMMA POWERFUL MEDIA AND PUBLICITY SECRETARY FOR IPOB