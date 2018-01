*Delta LG Poll Result Breakdown*

1. Ndokwa East

Scores

APC 126

PDP 44,195

2. Isoko North

Scores

APC 5394

PDP 78, 952

3. Bomadi LGA

Scores

APC 1,079

PDP 74857

4. Aniocha South

Scores

APC 11,250

PDP 26,943

5. Aniocha North

Scores

ADC 9

ADP 15

APC 2798

Cowa 1

MPP 4

PDP 25, 272

6. Ndokwa West

Scores

APC 2107

PDP 66,92

7. Ethiope West LGA

Scores

APC 4, 403

PDP 46,3077

8. Patani LGA

Scores

APC 277

PDP 35,752

9. Sapele LGA

Scores

APC 4,533

PDP 77,90

10. Oshimili South

Scores

APC 1898

PDP 46,183

11. Udu LGA

Scores

APC 5,491

PDP 62, 668

12. Ukwuani LGA

Scores

APC 5,611

PDP 32,858

13. Ughelli South LGA

Scores

APC 2878

PDP 46,941

14. Isoko South

Scores

APC 4,372

PDP 79,784

15. Warri North LGA

Scores

APC 6,221

PDP 48,076

16. Uvwie LGA

Scores

APC 593

PDP 103, 308

17. Warri South West LGA

Scores

APC 1751

PDP 107,973

18. Ika North East

Scores

APC 2839

PDP 71124

19. Burutu LGA

Scores

APC 2791

PDP 83,897

Ughelli North and Ethiope East elections postponed till Tuesday 9th January 2018

Ika South result not ready..

APC won 1 councillorship position in Aniocha North ward 2.

