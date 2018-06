DOWNLOAD THE 247UREPORTS MOBILE APP

In a determined effort to run effectively independent or sovereign Biafran Provincial Government (BPG) through the mechanism of Biafran Transitional Government (BTG), Biafra Supreme Military Council of Administration (BSMCA) hereby releases names of Adjutants and their staff. The adjutants and their staff are charged to immediately report to their provincial capitals with necessary files.

We also appreciate the embrace and love shown to this government by strictly sitting at home on 30th of May. The Adjutants and staff must replicate the faith, love and trust the people have put in them and uphold BNG creed.

Biafra Supreme Military Council of Administration uses this avenue to warn the defunct Nigerian state governors to henceforth seize operation within these provinces (Biafran territory) because the people of Biafra have taken over their Nation. Failure to abide by the wish of the people shall warrant counter measures.

List of Biafran provinces and their capitals :-

DEFUNCT ABIA STATE IN NIGERIA

1: Aba province, Capital- Aba

Provincial Adjutant- Captain Nnamdi Enyinnaya

P.A to Aba provincial adjutant- Lieutenant Chikwe Nwogu

Aba provincial G.P,R.O- Sergeant Charles Chukwunonso

P.A to Aba provincial adjutant on statistic and record- Staff SGT Michael Obumneme

P.A to Aba provincial adjutant on media and publicity- Corporal Anele Chinwoke

2: Umuahia province, Capital- Umuahia

Provincial Adjutant- Major Ibekwe Emenike

P.A to Umuahia provincial Adjutant- 2nd Lieutenant Chukwu Anayo

Umuahia Provincial G.P.R.O- Staff SGT Arinze Igbokwe

P.A to Umuahia provincial adjutant on statistic and record- Corporal Amaechi John

P.A to Umuahia provincial adjutant on media and publicity- SGT Okeke Amandi

3: Bende Province, Capital- Ohafia

Provincial Adjutant- Lieutenant Colonel Okosisi Okpara

P.A to Bende provincial Adjutant- Warrant Officer Ukpai Onyoma

Bende provincial G.P.R.O- SGT Nnanna Okpani

P.A to Bende provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Kalu Eme

P.A to Bende provincial Adjutant on media and publicity- Major Ojo Ukpai

DEFUNCT AKWAIBOM STATE IN NIGERIA

4: Uyo province, Capital- Uyo

Provincial Adjutant- Colonel Ubong Etim

P.A to Uyo provincial Adjutant- Captain Samuel Edet

Uyo provincial G.P.R.O- Lieutenant Udoh Solomon

P.A to Uyo provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Bassey Anthony

P.A to Uyo provincial Adjutant on media and publicity- Corporal Okon Philip

5: Ikot-ekpene province, Capital- Ikot-ekpene

Provincial Adjutant- Major Bruno Ekanen

P.A to Ikot-ekpene provincial Adjutant- Captain Godwin Udoh

Ikot-ekpene provincial G.P.R.O- 2nd Lieutenant Akpabuyon Ede

P.A to Ikot-ekpene provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Okuku Johnson

P.A to Ikot-ekpene provincial Adjutant on media and publicity- Captain Christopher Ubong

6: Eket province, Capital- Eket

Provincial adjutant- Brigadier Sunday Essien

P.A to Eket provincial Adjutant- Major Mike Etebat

Eket provincial G.P.R.O- Lieutenant Kato Effiong

P.A to Eket provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Ntong Saturday

P.A to Eket provincial Adjutant on media and publicity- Captain Thomas Nse

DEFUNCT ANAMBRA STATE IN NIGERIA

7: Onitsha Province, Capital- Onitsha

Provincial Adjutant- Lieutenant Colonel Okoye Nwakibeya

P.A to Onitsha provincial Adjutant- Captain Ekwerekwu Ejike

Onitsha Provincial G.P.R.O- Major Okenwa Nicholas

P.A to Onitsha provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Ikemefuna Ukorah

P.A to Onitsha Provincial Adjutant on media and publicity- Captain Echiaru Mark

8: Awka province, Capital- Akwa

Provincial Adjutant- Colonel Okunwa Okafor

P.A to Akwa provincial Adjutant- Captain Uche Okeke

Awka provincial G.P.R.O- Corporal Martin Ezekwe

P.A to Awka provincial Adjutant on statistic and record- Major Adibe Chukwukere

P.A to Awka provincial Adjutant on media and publicity- Captain Chinazo Amah

9: Nnewi Province, Capital- Nnewi

Provincial Adjutant- Major Chukwudum Nwafor

P.A to Nnewi provincial Adjutant- SGT Chukwumah Chisom

Nnewi Provincil G.P.R.O- Corporal Kenneth Azubuike

P.A to Nnewi Provincial Adjutant on statistic and record- Major Ununna Ekelechi

P.A to Nnewi Provincial Adjutant on media and publicity- Captain Geoffrey Ahamuefuna

DEFUNCT BAYELSA STATE IN NIGERIA

10: Brass province, Capital- Brass

Provincial Adjutant- Captain Egbesu Abbey

P.A to Brass provincial Adjutant- SGT Emmanuel Chike

Brass Provincial G.P.R.O- Staff SGT Abel Amarachi

P.A to Brass Provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Emeka Amobi

P.A to Brass Provincial Adjutant on media and publicity- Corporal Aneto Chikodili

11: Yenagoa province, Capital- Yenagoa

Provincial Adjutant- Brigadier Ebiotu Harry

P.A to Yenagoa Provincial Adjutant- Captain Anyaso Reuben

Yenagoa Provincial G.P.R.O- SGT Erre Chukwu

P.A to Yenagoa provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Azubuike Ekene

P.A to Yenagoa provincial Adjutant on media and publicity- Captain Nnadiogu Tobechi

12: Sagbama Province, Capital- Sagbama

Provincial Adjutant- Major Egirigi Percy

P.A TO Sagbama Provincial Adjutant- Captain Nkama Chima

Sagbama provincial G.P.R.O- Lieutenant Austin Akidi

P.A to Sagbama provincial Adjutant on statistic and record – Anam Okpobia

P.A to Sagbama provincial Adjutant on media and publicity- Captain Agbo Nkem

DEFUNCT CROSS-RIVER STATE IN NIGERIA

13: Ogoja province, Capital- Igoli-Ogoja

Provincial Adjutant- Colonel Ofobuche Ene

P.A to Ogoja provincial Adjutant- Captain Agwu Arinze

Ogoja provincial G.P.R.O – Lieutenant Francis Idima

P.A to Ogoja provincial Adjutant on statistic and record- Major Ajima Okpara

P.A to Ogoja provincial Adjutant on media and publicity- Captain Albert Aloh

14: Ikom province, Capital- Ikom

Provincial Adjutant- Major Godfrey Oyama

P.A to Ikom provincial Adjutant- Captain Amadioha Anayo

Ikom Provincial G.P.R.O- SGT Apiti Arua

P.A to Ikom provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Awilo Bonka

P.A to Ikom provincial Adjutant on media and publicity- Captain Nnanatu Baata

15: Calabar province, Capital- calabar

Provincial Adjutant- Navy Captain Odeh Akpan

P.A to Calabar Provincial Adjutant- SGT Idoko Itoro

Calabar provincial G.P.R.O- SGT Ejimkonye Achi

P.A to Calabar Adjutant on statistic and record- Corporal Otisi Ifop

P.A to calabar Adjutant on media and publicity- Captain Effiok Omenyi

DEFUNCT DELTA STATE IN NIGERIA

16: Asaba province, Capital- Asaba

Provincial Adjutant- Navy Captain Awele Chukwudi

P.A to Asaba provincial Adjutant- SGT Caleb Chidi

Asaba Provincial G.P.R.O- Corporal Jideofor Onowu

P.A to Asaba provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Reuben Udemba

P.A to Asaba provincial Adjutant on media and publicity- SGT Uturu Zeribe

17: Ugheli province, Capital- Ugheli

Provincial Adjutant- Captain Ovia Johnson

P.A to Ughele provincial Adjutant- SGT Chijindu Ndupu

Ugheli Provincial G.P.R.O- Corporal Orakwe Chinedu

P.A to Ugheli provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Evans Chinwe

P.A to Ugheli provincial Adjutant on media and publicity- Abundiga Afato

18: Warri province, Capital- Isoko

Provincial Adjutant- Major Efe Oghenebrune

P.A to Warri provincial Adjutant- Captain Igbani Abuchi

Warri provincial G.P.R.O- Staff SGT Oghene Anam

P.A to Warri provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Jackson Ogbo

P.A to Warri provincial Adjutant on media and publicity- Douglas Ugoji

DEFUNCT EBONYI STATE IN NIGERIA

19: Abakiliki province, Capital- Abakiliki

Provincial Adjutant- Navy Captain Nwiteh Ekpo

P.A to Abakiliki provincial Adjutant- SGT Emenike Nwali

Abakiliki provincial G.P.R.O- Corporal Efobi Egbuchue

P.A to Abakiliki provincial Adjutant on statistic and record- SGT Ejiofor Nnobi

P.A to Abakiliki Adjutant on media and publicity- Lance Corporal Paul Nwangbada

20: Afikpo province, Capital- Osisioma-Edda

Provincial Adjutant- Air Commodore Nnachi Agha

P.A to Afikpo provincial Adjutant- Captain Okam Ama

Afikpo provincial G.P.R.O- Major Orji Kalu

P.A to Afikpo provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Ibiam Ndukwe

P.A to Afikpo provincial adjutant on media and publicity- Obia Onyiba

21: Onuek-Ezza province, Capital- Onueke

Provincial Adjutant- Colonel Chigozie Nwele

P.A to Onueke-Ezza provincial Adjutant- Nwokpo Okporo

Onueke-Ezza provincial G.P.R.O- 2ND Lieutenant Nwaboshi

P.A to Onueke-Ezza provincial Adjutant on statistic and record- Corporal Egwu Uka

P.A to Onueke-Ezza provincial Adjutant on media and statistic- Captain Ukadigbo Lazarus

DEFUNCT ENUGU STATE IN NIGERIA

22: Nsukka province, Capital- Nsukka

Provincial Adjutant- Lieutenant Colonel Ugwuoke Agbo

P.A to Nsukka provincial adjutant- Captain Ogbonna Obed

Nsukka Provincial G.P.R.O- Corporal Gentle Ikem

P.A to Nsukka provincial adjutant on statistic and record- Major Joe Heavyrain

P.A to Nsukka provincial adjutant on media and publicity- Captain Chibueze Nsulo

23: Enugu province, Capital- Enugu

Provincial Adjutant- Captain Nwodo Nnamani

P.A to Enugu provincial adjutant- SGT Joe Ilechukwu

Enugu Provincial G.P.R.O- Corporal Anyim Igbo

P.A to Enugu provincial adjutant on statistic and record- SGT Ezechu Ekwe

P.A to Enugu provincial adjutant on media and publicity- Staff SGT Nwamama Ugwu

24: Oji-River province, Capital Oji-River

Provincial Adjutant- Major Augustine Chimaobi

P.A to Oji-River provincial adjutant- SGT Ikanda Ikedudu

Oji-River Provincial G.P.R.O- Corporal Ikpo Iwele

P.A to Oji-River provincial adjutant on statistic and record- SGT Jawel Osinachi

P.A to Oji-River provincial adjutant on media and publicity- SGT Josiah Omor

DEFUNCT IMO STATE IN NIGERIA

25: Okigwe province, Capital- Onuimo

Provincial Adjutant- Brigadier Nnaemeka Alex

P.A to Okigwe provincial adjutant- Captain Jude Udeh

Okigwe Provincial G.P.R.O- Lieutenant Ako Kato

P.A to Okigwe provincial adjutant on statistic and record- Corporal Kuti Larry

P.A to Okigwe provincial adjutant on media and publicity- Captain Laz Sopuruchukwu

26: Owerri province, Capital- Ahiazu-Mbaise

Provincial Adjutant- Major Anyanwu Ogemdi

P.A to Owerri provincial adjutant- SGT Loko Nwosa

Owerri Provincial G.P.R.O- Corporal Amaechi Okoro

P.A to Owerri provincial adjutant on statistic and record- Corporal Macable Nduka

P.A to Owerri provincial adjutant on media and publicity- SGT Makalaki Ogba

27: Orlu province, Capital- Orlu

Provincial Adjutant- Colonel Obinna Jideofor

P.A to Orlu provincial adjutant- Captain Ngbadike Fred

Orlu Provincial G.P.R.O- SGT Ndubueze Obi

P.A to Orlu provincial adjutant on statistic and record- Corporal Okwudili Mmegbu

P.A to Orlu provincial adjutant on media and publicity- SGT Adimma Nome

DEFUNCT RIVERS STATE IN NIGERIA

28: Igweocha province, Capital- Obio-akpor

Provincial Adjutant- Navy Captain Amakiri Tamuno

P.A to Igweocha provincial adjutant- SGT Ntuwu Nshiko

Igweocha Provincial G.P.R.O- Corporal Obasi Dike

P.A to Igweocha provincial adjutant on statistic and record- Lance Corporal Onuora Achebe

P.A to Igweocha provincial adjutant on media and publicity- Captain Paul Ogbuebune

29: Ahoda province, Capital- Ahoda

Provincial Adjutant- Air Commodore Dokubo Tobi