List Of Buhari’s New Board Appointment
List Of Buhari’s New Board Appointment
|SN
|ORGANIZATION
|CHAIRMAN
|MEMBERS
|AUTONOMOUS BODIES
|1
|National Boundary Commission
|VICE-PRESIDENT
|UGOCHI NNANNA KALU;
YAKUBU TSALA;
HON. MOHD B. LIKINGO;
OBONG RITA AKPAN;
BARR. BAYO OLORUNWO;
BARR MOHD LIMAN;
|2
|National Institute for Policy and
Strategy Studies (NIPSS)
|GEN. JOHN SHAGAYA
RTD
|HON. ABDULLAI MATORI;
DR CHIDIA MADUEKWE;
DR. FEMI MAJEKODUNMI;
IBRAHIM KABIR MASARI;
|3
|Border Communities Development
Agency (BCDA)
|VICE-PRESIDENT
|AFAM OGENE;
HON. SAHHED SALAWE;
LEONELA J. OMO;
RABIU GWARZO;
AHAMED ALTI;
IDRIS SANI BUKO;
|4
|National Planning Commission
(NPC)
|VICE-PRESIDENT
|PROF FUNSO ADESOLA;
SHUAIBU OSUNE;
ALH MUJTABA AHMED;
OFFICE OF THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF THE FEDERATION
|1
|NATIONAL COMMISSION FOR
REFUGEES
|HON. PETER BIYE
|NO APPOINTABLE MEMBERS AS
PER STATUTE
|2
|FEDERAL ROAD SAFETY
COMMISSION
|BUKHARI BELLO ESQ
|ABDULLAHI SIFAWA
CAPT. TUNDE ADEDIMEJI
HON CHIBUZO OBIAKOR
AMB. SAIDU MOHD (OON)
BASHORUN DAVID OYEWOLE
|3
|NIGERIAN CHRISTIAN PILGRIMS COMMISSION
|REV. YOMI KASALI
|EMMANUEL EBOMUCHE
EZEKIEL AGAZU
DR ISRAEL AKANJI
PAS. ANTHONY FASIPE
REV. JIDDA MUSA
REV YUSUF BINIYAT
FORGIVEN AMACHREE
|4
|NATIONAL LOTTERY TRUST FUND
(NLTF)
|HON. CHRISTOPHER
ETA
|HON EMMA SALE
H.E. LUCKY IMASUEN
BARR FABIAN OKONKWO
OPE SALAMI
GODWIN MAKEERI
RIFKATU HABU MARI
|5
|NATIONAL LOTTERY REGULATORY
COMMISSION
|ALHAJI FATAI IBIKUNLE
|HON BODE OGUNLEYE
BONIFACE WAZIRI
CHIEF (MRS) YEMISI ONI
OBO AWUSA
ABDULBASIT ABDALLAH
ABUBAKAR Y. RAJAB
|1
|NATIONAL ATOMIC ENERGY
COMMISSION (NAEC)
|EXECUTIVE
CHAIRMAN/CEO
|JOHN ANUCHA
PROF A.S SAMBO
PROF L. BILBIS
DR.MAURICE EBONG
EMMANUEL CHIKEALOA
ADE ADETIMEHIN
HON. MAMMAN ALKALI
|FEDERAL MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
|1
|National Agency for Science and
Engineering Infrastructure
(NASENI)
|MR PRESIDENT
|DR YAHAYA ETSU ALH SABO NANONO
ENGR GARBA LAWAL DASSS
RILWAN HUSSAINI ABARSHI
HON. KUNLE SANDA
THIRD OTEH
ARC. SANI MINJIBIR
|2
|Federal Institute for Industrial
Research, Oshodi (FIIRO)
|IBRAHIM DAN’AZUMI
GWARZO
|MRS TOKUNBO FAYOKUN
HON. CHUCKS LOLO
ABUBAKAR UMAR NA’ABBA
|3
|Project Development Institute
(PRODA)
|DANIEL ONYE
|PROF. MUHD MUAZU
ELDER GABRIEL AKPAN
ABUBAKAR Y. DAGACHI
DIRAN ANYABEKUN
|4
|Sheda Science and Technology
Complex
|SEN AYO ARISE
|DR WASIU OLATUBOSUN
ENGR KEVIN NJIDEAKA ROTIMI EROGBOGBO ENGR BALA ABDULLAHI N.
SHUAIBU SIDI BUKKUYUM
MOHAMMED D. US
KOLAWOLE YUSUF
INUWA MAI MANGORO
GALE IDRISS
|5
|Nigerian Institute of Science
Laboratory Technology (NISLT)
|DIRECTOR
GENERAL/CEO
|UGOJI ONYEBUCHI
|6
|Nigerian Institute for
Trypanosomiasis Research (NITR)
|HON. SHEHU HARUNA
|BARR EDWARD SADO
HON. AKEEM MUNIR
PROF EMMA OGUNSAKIN HON UMAR EL YAKUBU
ALH UMAR A. KAMBA
CAPT. ABUBAKAR ANKA
ALH. AHMADU YARO
DR AMINU MAGAJI
|7
|National Space Research and
Development Agency (NARSDA)
|VICE PRESIDENT
|ERIC ARUBO KANJAL
MRS NONYE N. OKORO
ABDULKADIR YAHAYA
|8
|National Biotechnology
Development Agency (NABDA)
|PERMANENT
SECRETARY FED MIN OF
SCIENCE & TECH
|FAMOUS DANEMUGHA
ARC. ISRAEL A. BABATUNDE
LAWAL ALIYU K/NAMODA
HARUNA BALAMI
MAUTI AOKA SHOABU
|9
|National Board for Technology
Incubation (NBTI)
|PERMANENT
SECRETARY FED MIN OF
SCIENCE & TECH
|FRNCIS EKPEYONG
MRS TOYIN ADESOLA
PETER OWOLABI
RT. HON AMECHI NWOHA
ALH SHITTU S. SITU
MANI ALIYU GARKUWA CDR. SALEH BODES
MUSAJO BUBA
ENGR IBRAHIM MAMAN
|10
|Raw Materials Research and
Development
Council (RMRDC)
|HON. ABDULLAHI WAZIRI
|HON. SALIU U. GIDADO
AISHA SHETTIMA SMITH
DR KABIR MOHD KOFA
ALIYU FADAMA GUMI
KINGSLEY EZENWENYI
BARR. LANRE AGORO SHERIFAT ADEKANMI
SIR. HART IDABELEMA
BARR. FEMI ATTE
|11
|Nigerian Building and Road
Research Institute (NBRRI)
|HON. WILLIAM WAKNI
|CHIEF GIBSON CHIGBU
ALHASSAN UBA IDRIS
OPEYEMI MOROUNKEJI
|12
|Nigerian Leather Science
Technology (NILEST)
|PERMANENT
SECRETARY FED MIN OF
SCIENCE & TECH
|NADU KARIBO
UMARU MODE HILIYA
SHEM YAUTE DAMISA
ALH. ISAMOTU A. ISIAKA
PROF S. OLANIYONU
|13
|National Office for Technology
Acquisition and Promotion
(NOTAP)
|PERMANENT
SECRETARY, FED MIN
OF INDUSTRY
|BARR. YOMI OMOYINMI
ALH BABA ALI KAKA
|FEDERAL MINISTRY OF AVIATION
|1
|Nigeria Airspace Management
Agency (NAMA)
|DR YAKUBU LAME
|ABDULLAHI Y. GASHU’A
CAPT. IBRAHEEM OLUGBADE
|2
|Federal Airports Authority of Nigeria (FAAN)
|OTUNBA NIYI
ADEBAYO
|AKINGBESOTE M. AKINYEYE
SULEIMAN MOHAMMED
BELLO BELLO BABURA
|3
|Nigerian College of Aviation
Technology, Zaria
|MRS DEBORAH S. ILIYAS
|CHIEF SIMON OWHOFA
|4
|Nigerian Meteorological Agency
|DR SIMEON ADEYEMI
AFOLAYAN
|OTUNBA J.F ALAKE
DR CHICHI ASHWE
|5
|Nigerian Civil Aviation Authority
(NCAA)
|BARR MOHAMMED
ABDULLAHI
|CHIEF EDET NKPEBRE
UZOMA IGBONWA
HON. ADISA ADENIJI
MOHD SALAU KAFI
|FEDERAL MINISTRY OF SOLID MINERALS
|1
|Nigerian Geological Survey Agency
(NGSA)
|RT. HON. EMMA
BASSEY
|HON. AKEEM OLATOYE
PASTOR ADAMU YAKUBU
MASUD A. YUSUF LUKMAN O. OWOLEWA
BARR IKENNA IHEZUO
ALH. SALIU WORU
|2
|National Steel Raw Materials
Exploration Agency (NSRMEA)
|DR YOMI FINNIH
|DR ADEMOLA A. ONIFADE
ALH YERIMA BULARAFA
|3
|National Metallurgical
Development Centre (NMDC), Jos
|BARR SEBASTINE
IBEZIM
|KUNLE DADA
MR. MARTINS BISONG
LANRE ADESINA
|4
|Council of Nigerian Mining
Engineers and Geoscientists
(COMEG)
|CHIEF GODSPOWER
OKPOI
|NO APPOINTABLE MEMBERS AS
PER STATUTE
|5
|National Iron Ore Mining Company
(NIOMCO), Itakpe
|MINISTER OF
SOLID MINERALS
|ALUKO JULIE OLUBUKOLA
BARR C.C UDENWA
IRO DANFULOTI
ALH MOHD OMEIZA LAWAL
|FEDERAL MINISTRY OF PETROLEUM RESOURCES
|1
|PETROLEUM TRAINING INSTITUTE,
EFFURUN
|DIRECTOR GENERAL
OF DPR
|TOLULOPE SODIPO
MUHD JIBRIN BARDE
|2
|NIGERIAN NUCLEAR REGULATORY
AUTHORITY
|MR PRESIDENT
|HON. JOSEPH OLANIYAN
ENGR.AKPAN OKON
|3
|PETROLEUM EQUALIZATION FUND
|REPRESENTATIVE OF
MINISTRY OF
PETROLEUM
|AMB. TOYE OKANLAWON
GONDINA MUSA SAMBO
ENG. CHRIS OGIEMWONYI
CHAMBALAIN ADIASO
|4
|NIGERIAN CONTENT
DEVELOPMENT AND MONITORING
BOARD
|MINISTER OF
PETROLEUM
RESOURCES
|SEN. MOHD SANI SALEH
|FEDERAL MINISTRY OF FINANCE
|1
|Nigeria Customs Service
|MINISTER OF FINANCE
|ALH. ABUBAKAR KARI
MR ODUBUMI SOLARIN
|2
|Agricultural Credit Guarantee
Scheme Fund
|OLUBUNMI O.
SIYANBOLA
(Rep. MINISTER OF
FINANCE)
|KUNLE ELEGBEDE
DR. HARUNA YERIMA
CHIEF A. KAYODE ADEBIYI
CHIEF KINGSLEY ILONA
PATTY ETETE
BARR REDRO MADUKA
|3
|Nigerian Export and Import Bank
(NEXIM)
|SEN MOHD. A. MOHD
|ADESINA ADEGBENRO
HAJIYA RAMATU AHMAD
|4
|Nigeria Deposit Insurance
Corporation (NDIC)
|CHIEF BODE
MUSTAPHA
|ALH GARBA BUBA
BELLO GARBA
GEN, J.O.J OKOLOAGU
MUDASHIRU MUSTAPHA BARR FESTUS KEYAMO
MR. ADEWALE ADELEKE
|5
|Asset Management Corporation of
Nigeria
|MR. MUIZ BANIRE, SAN
|FEDERAL MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT
|1
|Federal College of Produce
Inspection and Stored Products
Technology, Kano
|AMB ABUBAKAR
SHEHU WURNO
|MR NICHOLAS AJAYI
OLUSOLA OYEDEJI
UGOCHUKWU A. OCHEMBA
HAJIA LARABA DATTIJO
MUSA ADAMU GARKUWA
SHERIFAT OKOSI
|2
|Agricultural Research and
Management Institute (ARMTI)
Ilorin
|HON. DONATUS
NWANPA
|SIRAJO GARBA BAGUDO
ABUBAKAR AHMAS
|3
|National Centre for Agricultural
Mechanization (NCAM)
|SEN. KOLA BAJOMO
|ALAYA DAUDA ALABA
SEN.UCHE EKWENIFE
SAKA BABATUNDE ALAGBO
|4
|Agricultural Research Council of
Nigeria (ARCN)
|BARR. ADETUNJI T.
AJAGBE
|JOEBA WEST
BARR. ADENEKAN SHOGUNLE
ZUBAIRU MOH’D LAWAL
DR DANLAMI W. LENKOP
|5
|Nigeria Agricultural Insurance
Corporation (NAIC)
|ALI. MUHAMED
MAGASHI
|PRINCE E. OJONG AYUK
ABDULHAMMED HARUNA
|6
|National Cereals Research
Institute, Badegi
|BARR GABRIEL
ENABOIFO
|MRS OFFONBUK C. AKPABIO
MR BAKAI OKEDARA
MRS THERESA NWIGWE
NAFIFE MAMMAN IDRIS
ADO DANJUMA
MRS REBECCA APEDZAN
|7
|National Veterinary Research
Institute, Vom
|COMRADE MARLIN
DANIEL
|DR GRACE N. CHIDA
MRS JUMOKE OKUNLOLA
JIDE OWOKA
MR. ADEBAYO OJORA
HON. STAN DARA
AMINA DALHAT
SALE KUSANI WUDIL
MAHE S/GOBIR
PAULINE KAIGAMA
AKIODE O. OLUBUNMI
HON IBRAHIM TASHI
ALHAJI MOBO KASSIM
|8
|National Root Crops Research
Institute, UMUDIKE
|HON. C.UBA
|EUGENIA TAKON
ADELOWO ADEBIYI
MR. BOLADE AKINYEMI ABDUL ADAMA
HALIMA BEN UMAR
BALA SAFIYANU
ENGR AMINU GANDA
YAHAYA D. MARADUN
FATIMA YAWULE
ALH TIJANI GONI MADU
YAKUBU SHUAIBU GUMSHAR
|MURTALA L. MUSTAPHA
DANLADI CHIYA (JP)
|9
|Nigeria Institute for Oil Palm
Research, Benin
|EMPEROR CHRIS
BAYWOOD
|RT. HON. EMMA EKPEYONG
HON IMAM GALADANCHI
CHIEF WALE AROWOMOLE
ALH. TAJUDEEN LEMBOYE
ENGR LAWRENCE NWEZZA
BEN KURE
YUSUF ABDULLAI GARO
ENGR. ABDU KANTI
MOH’D GUJBA
ALH. SULUM WAKIBE
CHIEF SYLVESTER AMEH
SUNDAY KOLO
|10
|Institute of Agricultural Research,
Zaria
|JOHN GABAKU
|MR EDET USEH
BALARABE WAKILI
PROF. STEPHEN FAPOHUNDA
ROTIMI ISHOLA
RT. HON STANLEY OHAJURUKA
HUSSAINI S. DAKINGARI
MOHD AHMED BABURA
NASIRU A. KURYA
ADAMUMALLAM GANA
DR MUSA GARBA MUSA
BASHIR MUSA SATI
DR DAN MAIGORO
|11
|National Animal Product Research
Institute, Zaria
|DR EMMANUEL
GEMADE
|HON. BAMIDELE FAPARUSI
PRINCE RABIU OLUWA
ENGR. ABBA MATO
SHABI AHAMED
AMINU MUKTAR ABUS
BELLO DANBABA BINJI
AISHA ABDULLAHI
ALH. ALI MODU TELA
AMINU SHUAIBU MASARI
MARYAM SALIHU IBRAHIM
RT. HON.DAN AKPAN
BELLO ISA BAYERO
|12
|National Horticultural Research
Institute, Ibadan
|GEN GARBA
MOHAMMED
|CHIEF MATHEW EHIGE
MRS. KAFILA OGBARA
ALH. BABATUNDE ELIAS
YEMI EREWA
HON. LUKE CHUKWU
ZUBAIDA D. ABUBAKAR
HUSSAINI LEMA
ALH SADU M.UMAR
BARR. MUSA LAWAN
HASSAN ABUBAKAR
HON AYUBA SALEH SHEDA
|13
|Lake Chad Research Institute,
Maiduguri
|RT. HON. ADEWALE
OMIRIN
|AHMED OLALEKAN
GARBA BALA
ARCH ABDULWAHAB USMAN
HON DEJI AKANDE
MARYAM UBA AHMED
UMAHYAH Y. ABDULLAI
ABDULLAI A.ZABARAU
LAWAL HUSSAINI BILBIS
ALH BUNU KAIGAMA
HAJIYA UMANI SHUAIBU
AGATI EMMANUEL JAMES
USMAN JUSTICE
|14
|Nigeria Institute of Oceanography and Marine Reasearch (NIOMR), Lagos
|ALH ABDULMALIK
USMAN
|REV.PETER OBADAN
OLUOMO SUNDAY AKERE
PROF ADIO AFOLAYAN
VEN. IFE OKUPEVI
FRANCIS UBILI
ALIYU MOHD ISMAIL HAYATU TAFIDA
ABDU DAN MALLAM
KAREEN FATIMA MOHD
SAM ADEJO OKEDI
SHEKINAT TAYO ABUBAKAR
|15
|COCOA RESEARCH INSTITUTE OF
NIGERIA,IBADAN
|J.A.O. ABDULLAI
|DR DAVID AJENEBO
ENGR. OKON NYA
TOYIN AIYEBUSIWA
MRS BAMIDELE HUSSEIN
ABU GBADAMOSI
JONATHAN ZAMUNA
MADINA RAZAK HASSAN
HON MAIJAWA DOWOYO
DAVID CHAHUR
OTHMAN MAIMUNA
HELEN IDOWU YUSUF
YAKUBU D. ABUBAKAR
|16
|Institute of Agricultural Research and Training, Ibadan
|SEN. TITUS OLUPITAN
|CHIEF EBIMOYO IKUROMO
MR AFEISUME AGBORUMI
Barr. BABATUNDE A. TOLASE
MOSHOOD OJUAWO
CHIEF EBERE MUONEKE
SANI ALHASAN
SHEHU ALIYU UNGOGO
ABDULLAI KABIR MAJE
ALH ADAMU ALHASSAN
ENGR. MOH’D MUKINTA
MRS ABAYA R. ADESHINA
ENGR PERRY NTUK
ALIYU ZAKARI
|17
|Rubber Research Institute,Benin
|SALIU AKAWU
|ANGELA OGEYI ODE
ARC. SAMSON RUFAI
K.B SHABA
AMINU BELLO YAKASAI
SIR SYLVESTER EZE
AHMED TIJANI YUSUF
COMD. AHAMED BUNZA
ALH ALI YERIMA
BABA MUHD MUSA
EPHRAIM ANYAM
ISIAKA MAGAJI
|18
|National Institute of Freshwater
Fish, New Bussa
|DR EMMANUEL AKABE
|CHIEF DAMFEBO K.DERI
ALHAJI MUTIU ARE
YUSUF BICHI
CAPT. VINCENT OYEPATA
ALHAJA FOLASADE ADEYEMO
HON. ELDER CHIME OPARA
DEBORAH NANA ILIYA
HASSAN MOHD M/MADORI
HON SANUSI U. JAMBWALLE
HADIZA ABDULLAHI JIMETA
TIMOTHY IGBA AGBENDE
MALLAM AMINU ABDULLAHI
|19
|National Agricultural Extension
Research Liasion Services, Zaria
|DR LEKE PITAN
|CHIEF SHAGARI ONI
MRS ESTHER U. EKARIKA
MUYIWA OGUNYEMI
ANNA M. KOLAWOLE
GANIAT ALLI BALOGUN
UGONNA CHIMEZIE
MOHAMMED ADAMU
ALIYU SULIEMAN
HAJIA YAGUNA ALH SHERRIF
HON. JAMES Y. AYUBA
LAWAL SULEIMAN
|20
|Federal College of Animal Health and Production Technology, Ibadan
|PROF VINCENT IDIGIE
|ADEBAYO KAZEEM
OLORI YEMISI ADEWOLE
REV. PETER Y. OGANTO
OLUMIDE O. ELESIN
DR. TUNJI SONOLA
MGHOR ROSELN OBIOMA
YAHAYA KAWO
ABBAS ANAS ADAMU
MANU JALO GANGUMI
HON MS FINNEY DAVID
HAJ. SALIFATU MAHMOD
YAHAYA ISAH DANLADI
|21
|Federal College of Agriculture,
Ibadan
|TEJU PHILLIPS
|AISHAT ALUBANKUDI
CHIEF E. O. AKINBOLADE
|ALHAJI LAWAL ALIYU
MRS KATE OFFOR
LABO TAFIDAN BUNZA
BUHARI KAURA-NAMODA
ABDULLAI TALBA DALORI
MAJOR MUSA MADI
MRS EMILU CHIDAWA
YUSUF KAYODE MAJA
HELEN EFFIONG, ESQ
HON. ISAAC OSAHON
|22
|Federal College of Agriculture,
Akure
|CHIEF BAYO OYERO
|FITZGERALD B. OLOROGUN
ABDULAZEEZ YAHAYA
MRS TOLA AWORH
IDOWU SUTTON
DR PETER OGBUKA
BARR U. NNANNA-OKORO
UMAR DALHATU
BELLO MALAMI RAFI
ALHAJI ALIYU ABUBAKAR
BENSON ENIKUOMEHIN
MIKE T. IWOKWAGH
LYAL ALI. HASSAN
|23
|Federal College of
Agriculture,Ishiagu
|SHEGABA UMARA
|TIMIEBI PHILLIP
TAJUDEEDN SOLANKE
MRA MAGARET IGWE
MADUMERE DIMGBA
EBUBE AGU FELIX OKAFOR
ALH UBA DAN BAYYE
SABO WADA RINGIM
JACOB GBAGADE
ADAMU PATA
MRS OMONALE G. OLADEPE
SALIMA MAKAMA
SARATU GARBA ABDULLAHI
|24
|Federal College of Fresh Water
Fisheries Technology, New Bussa
|ALH. ABUBAKAR BABBA
|PRINCE BOLOYEI SOFADE
ALHAJI JIMOH GARBA
HON. AKEEM AROLE FANCY
DOTUN OWANIKEN
SULAIMAN WADA
MRS ANN. E. ALIGWE
ALH. MOH’D UMAR WARA
MOHD NASIRU KIRI
THOMAS KOMO MARYAM HON. SANI GAMBO
ABDULRAHEEM KHADIJAT
ISA IBRAHIM
|25
|Federal College of Animal Health and Production Technology, Vom
|DR EMMANNUEL
SAMUEL ABA
|FRED IGWE
SOGO AJIKEOLA
SIMBIAT LONGE
|IVOR ADA NWANCHUKWU
SA’ADU ABASHE G/MALLAM
HON ADAMU SARKI MIGA
ABUBAKAR GARADAI
ALHAJI UMAR BAFFALE
JOSEPH A. ENVULANDU
HON. EVELYN CHUKWU
CHUKWUDUM D.OGBOGU
|26
|Nigeria Stored Products Research
Institute,Ilorin
|ENGR NICK WANDE
|OLASUNKANMI T. JIMOH
HAJIA ZAINAB GAMAWA
SA’IDA SA’AD BUGAJE
SANTURAKI WAJA
PROF. SALISU A. ABDULLAHI
BARR. AMINA MUSA GU’AR
MRS. CHARITY M. BULAMA
|27
|National Agricultural Seed Council
|MINISTER OF
AGRICULTURE AND
RURAL DEVELOPMENT
|ENGR YOMI ADEMEFUN
GEN CHRIS UGWU(RTD)
MUSA IBRAHIM
SENES VICTORY
FEDERAL MINISTRY OF COMMUNICATION
|1
|Nigeria Information Technology
Development Agency(NITDA)
|PROF ADEOLU AKANDE
|HON. KAZEEM SALAKO DR LAWAL BELLO MORIKI
HAJIA BINTA MOHAMMED
MR UCHE ONWUDE
RT HON ABDULLAI BELLO
SEN J.J. AKPANUNUDOEDEHE
|2
|Nigeria Postal Service(NIPOST)
|BARR MAIMUNA
YAHAYA ABUBAKAR
|TUNDE AGBABIAKA
MAINASARA A. SANI
|3
|Nigerian Communications Satellite
(NIGCOMSAT) LTD
|CHIEF GEORGE
MOGHALU
|ZAINAB IBRAHIM JABO
COMDR CHIDI OKONJI
FEDERAL MINISTRY OF ENVIRONMENT
|1
|National Parks Headquarters
|HON. BEN NWOBASHI
|MR CHRIS DIRISU
JOKO PELUMI
ALH UMARU USMAN
GANBO ASKIRA
|2
|Forestry Research Institute of
Nigeria, Ibadan
|ALHAJI KAUMI
DAMBOA
|HASSAN MUSA DABUPOR MRS DOYIN OGUNBIYI
MRS LANRE OTITI
ABUBAKAR M. MAIKUDI
AYUBA ANDREW BUTSWAT
FATIMA DANJUMA
|3
|National Oil Spill Detection and
Response Agency (NOSDRA)
|SEN. AYO AKINYELURE
|4
|National Environmental Standards and Regulations Enforcement
Agency (NESREA)
|BARR. IYIOLA
OLADOKUN
|AMB. BALARE RANO
ALESHINLOYE RILWAN
PETER AKOR
|5
|Enironmental Health Registration
Council of Nigeria (EHORECON)
|HON MOHAMMED
INUWA YAHAYA
|INSTITUTIONAL REPRESENTATION
|6
|National Agency for Great Green
Wall (NAGGW)
|BARR. GBADEGESIN
ADEDEJI
|HON. DENIS IDAHOSA
MR TOSIN AYOADE
DR. AYUBA ILLO
ALH. BASHIRU AJIBABI
ALH ISA B. GALADINCHI
MRS. SALOME A. JANKADA
ALH IBRAHIM ALI GADAKA
ABUBAKAR MOHD GADA
ZUBAIDA ISMAILA JAHUN
|7
|National Bio-Safety Management
Agency (NBMA)
|HON NAKANDE DASUKI
|ABDULRAHEEM BABATUNDE
DR EFFIONG ETUK
|FEDERAL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
|1
|Institute for Peace and Conflict
Resolution
|SEN. ABBA AJI
|CHIEF ALOY NWIBO PETER AFUM AGASOKOA
RT. HON. ALEX UKAM EKOR
HAUWA BABA AHMED
MUSTAPHA M. KIYAWA
BARDE GWARNA
HAJIYA JUMAI MUHD
|2
|Nigerian Institute for International
Affairs, Lagos
|HON BATURE UMAR
SAMBO
|SULE MUSA
MR. ALPUNSU NJOBDI
AMB ABDULLAI BAGE
MARCON NLEMIGBO
BARR. JUSTIN REWANE
MRS BUNMI OBAKOYA
|3
|Directorate of Technical
Coorperation in Africa
|MINISTER OF FOREIGN
AFFAIRS
|HON. CHIME NZERIBE
FATIMA B. BASHIR
ALH SAIDU MOHD
|4
|Nigeria Directorate of Technical
Aids Corps
|EXECUTIVE
CHAIRMAN/CEO
|ELIZABETH JIBRIL
MATTHEW M. OGUNJIMI
ALHAJI TAKUN YAU
ZAYNAB NASSARAWA KWARA
ALH. SAIDU SEULANSO
|MINISTRY OF FEDERAL CAPITAL TERRITORY
|1
|FEDERAL CAPITAL DEVELOPMENT
AUTHORITY
|HON. MINISTER, FCT
|HUSSAINI MONGONO
YUSUF LUKA GAMBO
ALH. BALA MAMMAN
DR. KINGSLEY UFERE
BARRISTER EDO UKPONG
ABUBAKAR MOHAMMED
ENGR. SEGUN SOMOLE
HADIZA LADI ABDULLAHI
EXECUTIVE SECRETARY, FCDA
|2
|ABUJA INVESTMENT COMPANY
LIMITED
|BELLO I. DAMAGUM
|ABUBAKAR SANI PAI
ADO UBA YAKASAI
IRETI H. KINGIBE
ALHAJI YUSUF TSAYYABU
ALHAJI HASSAN Y. GWAGWA
SEGUN MODEYIN
JOASH OJO AMUPITAN
A’ISHA ISMAIL MUKHTAR
YAHAYA IBRAHIM
SHU’AIBU YAMMA ABDULLAHI
KABIRU USMAN
HON. OSITA OPARA
GROUP MANAGING DIRECTOR
|3
|ABUJA PROPERTY DEVELOPMENT
COMPANY
|MOHAMMED IDRIS
|ENGR. E.A. OLUWADAMISI
ENGR. OBIORA FELIX NWANKWO
ESV. ADAMU KASIMU
REP.OF ABUJA INVEST.CO LTD.
MUKHTAR GALADIMA
ARC. GABRIEL YAKUBU ADUKU
HON. YAKUBU ADAMU
HON. MOHAMMED A. SADIQ
KABIR GARBA MANI
MD/CEO
|4
|ABUJA ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY
|DR. BAWURA YAHAYA
|CHAIRMAN, ABAJI AC
CHAIRMAN, AMMAC
CHAIRMAN, BWARI AC
CHAIRMAN,GWAGWALADA AC
CHAIRMAN, KUJE AC
CHAIRMAN, KWALI AC
ALH. JAFARU GWARZO
MRS. HAILMARY AIPOH
HON. MUSA I. JATAU
PROF. MUHAMMED A. GARBA
KUNLE ELEGBEDE
ALIYU HABIBU DAURA
AYAJIFE OGHENE
DIRECTOR, AEPB
|5
|ABUJA INVESTMENT AND
INFRASTRUCTURE CENTRE
|SEN. OLORUNINBE
MAMOORA
|ENGR. DAN OJI
TONY EJINKEONYE
MIKE OHIANI
JAMES EGAH NDAYE
HON. DANJUMA DAUDA
ENGR. DAHIRU DASIN
POLYCARP NWABUEZE UDAH UGOCHUKWU BEKE
GRP CAPT. ZAGI RABO ZAKKA
COORDINATOR
|6
|FCT UNIVERSAL BASIC EDUCATION
BOARD
|DR. KABIR IBRAHIM
MATAZU
|USMAN YAHAYA
PRINCE ABUBAKAR TANKO
MR. JIBO ABDULLAHI
COM. STEPHEN A. KNABAYI
ALH. USMAN ABUBAKAR DAFA
HRH ALH. ADAMU ABDULLAI,
(ETSU OF YABA)
CHAIRMAN, ABAJI AC
CHAIRMAN, BWARI AC
CHAIRMAN,GWAGWALADA AC
MRS. IFEOMA NWAKAMA
DR. RABI’U U.MOHAMMED,mni
PASTOR DAVID AMOS WETBEN
SALIHU AKAWU
DIRECTOR, UBE
|7
|FCT SCHOLARSHIP BOARD
|HON. ABUBAKAR J. GIRI
|HRH ALH. JIBRIN H. TANKO,
(GOMO OF KUJE)
ADO UBA YAKASAI
ABUBAKAR LUKMAN ZUBA
MR. DAJI USMAN
MR. MATHEW BEJAKAI
MALAMI YAKUBU
MR. Y. E. TONY
DIRECTOR, FCT SCHOLARSHIP
BOARD
|8
|FCT SECONDARY EDUCATION
BOARD
|ALH. MUSA YAHAYA
|MR. SUNNY MONEDAFE
YAKUBU SANI STORES
CHAIRMAN, AMMAC
CHAIRMAN, KUJE AC
CHAIRMAN, KWALI AC
MRS. CHIMEZIE NWAOBIARA
HON. RABILU ZUBA
HASSANA NYELANG
USMAN IBRAHIM
MRS. AISHA A. JIJIWA
DIRECTOR, SEB
|9
|FCT PRIMARY HEALTHCARE
DEVELOPMENT BOARD
|DR. SHEHU MAHDI
|CHAIRMAN, ABAJI AC
CHAIRMAN, AMMAC
CHAIRMAN, BWARI AC
CHAIRMAN,GWAGWALADA AC
CHAIRMAN, KUJE AC
CHAIRMAN, KWALI AC
ALH. ABBAS BABA
DR. ADEMOLA ALAO
DR. LAWAL GIDE FUNTUA
DR. SHABIHUL HASSAN
DR. AMINU MAI
EXECUTIVE SECRETARY (PHDB)
|10
|FCT WATER BOARD
|ENGR. KASHIM A. ALI
|MR. ODUN EMMASEALU
REPRESENTATIVE OF SDG, FCT
ENGR. SHEHU HADI
ENGR. ZEKERI A. MOMOH
BARR. YAKUBU H. GANA
ADEAZEE J. OLISAELO
DAVID KER GWAMBE
LAMIDI SALIHU
AMINU A. RABADU
DIRECTOR, WATER BOARD
|11
|ABUJA BROADCASTING
CORPORATION
|FARUK U.
MOHAMMMED, mni.
|COMRADE PAUL ELLA ABECHI
GM, ASO RADIO
GM, ASO TV
MR. JOSHUA TOKURA
COMRADE ADAMU MOHAMMED
HON. AMINU DANMALIKI
BALA MUHAMMED
YUSUF NUHU, mni
IBRAHIM MODIBBO HAMMAN
IBRAHIM B. MAGAJI
MANAGING DIRECTOR
|12
|AREA COUNCIL SERVICE
COMMISSION
|ISA RAMATU SA’ADU
|ALH. MUHAMMED A. LOKO
HON. BOBOYI CHIYA
IBRAHIM KOKO KUJE
ALH. AHMED BABA
COM. YAKUBU KUDAMBO. Rtd.
MR. PATRICK OGAYEMI
MOHAMMED NAFIU LAWAL
ABUBAKAR AL’UMMA
IDRIS ABBAS, (SARKIN LANZAI)
USMAN A. MUSA
DIRECTOR, ACSC
FEDERAL MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
|1
|National Directorate of
Employment
|MINISTER OF LABOUR
AND PRODUCTIVITY
|ASIWAJU O. BASHORUN SEN. CHRIS ADICHUE
MALAM SANUSI YAKASAI
ALIYU UGBANE
|2
|National Productivity Centre
|BARR EYO NSA EKPO
|3
|Michael Imoudo National Institute for Labour Studies (MINLS)
|HON HERMAN HEMBE
|OFFICE OF THE HEAD OF CIVIL SERVICE OF THE FEDERATION
|1
|Administrative Staff College of
Nigeria
|NDUKA ANYANWU
|ABBAS AHAMED GAND
ADAMU MUSA
DR BRUCE UGBODE
DR. ADEEYO O. ATILADE
|FEDERAL MINISTRY OF YOUTH & SPORTS DEVELOPMENT
|1
|Nigeria Footbal Federation
(NFF)/Nigeria Football Association (NFA)
|PRESIDENT IS TO
EMERGE BY ELECTION BY
MEMBERS
|MR WALE OLADUNJOYE
ALH. SANNI FEMA
AKINTOBA ADENIYI FATEGUN
SANI MUSA T. MARAFA
|2
|Nigeria Institute for Sports(NIS)
|IBRAHIM GALADIMA
|DOTUN OWANIKEN
ALHASSAN MUKTAR LAMUS
DR. B.T. SALAMI
|3
|Citizenship and Leadership Training
Centre
|ALH. ABUBAKAR BADA
|ABDULKADIR HAMMA
ABUBAKAR ABDULLAHI
MRS HEMBADOON AMENA
BARR WALE FAPOUNDA
DR. CHINYERE OKWU ONU
ABDULLAHI I. YANKUZO
|4
|National Youth Service Corps
|AMB. FATIMA BALA
|BARR DAYO AJIBOLA
HAJIA BINTA MUAZU
ABUBAKAR NABABA UMAR
|FEDERAL MINISTRY OF POWER, WORKS & HOUSING
|1
|FEDERAL HOUSING AUTHORITY
(FHA)
|SEN. LAWAL SHUAIBU
|CHIEF YEMI ADARAMODU
ATTAIRU ISA ESQ
MOHD SAGIR HAMIDA
SURV. KUNLE BUSARI SEN. ADAMU NIKAU
ABDULLAHI MOHAMMED
ALH ABDULLAI MINIBIR
ENGR. OMOLAFE S. ADEDAYO
|2
|FEDERAL MORTGAGE BANK OF
NIGERIA (FMBN)
|MR ADEWALE ADEEYO
|ALH. AJI KOLO BAMA
NB. THE OTHER MEMBERSHIP SLOTS ARE FOR INSTITUTIONAL REPRESENTATION.
|3
|NATIONAL RURAL
ELECTRIFICATION AGENCY (NREA)
|ENGR ALIYU A.
DUNGURAWA
|IBRAHIM MAGAJI GUSAU
JANGUDO SAIDU
OTUNBA ADENIYI A. IJOGUN
MR. SONI IDAHAGBON
BARR. SUWAIBA I. BAROU ALH. ABDULRAHAM RIBADU
|FEDERAL MINISTRY OF WOMEN AFFAIRS
|National Centre for Women
Development
|JOY NUNIEH
|MRS OLUWASEUN OGUNLEYE
DUPE BAKARE
BUKOLA ADEBUSUYI
SANDRA MAGHODOR
MRS. THERESA OHANUBA
HAJJA AISHA YAKUBU JIBO
HAJJA DUMBA D. MIKAILA
FATIMA BALA
HAJIYA SAFIYA DAUDA
MRS UCHE A. ILOZUE
MRS. LOIS MAIKORI
HON. KWAPNOE ALEX YOLA
AJANWA N. NWEZE
|FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORTATION
|1
|Nigerian Shippers’ Council
|HON. MAI MALA BUNI
|OTUNBA SEYI ODUNTAN
YEKINI NABENA
LAWAL S. YAKAWADA HAUWA MOHAMED
MOHD DAIYABU M.
ALH. MUHD-DANJUMA MOHD
ANGULU LOLO
SURV. LEKAN ADEKANBI
|2
|National Inland Waterways
Authority (NIWA)
|ADMIRAL IBRAHIM IKO
|BARR. EJIKE ANAKANI
MUNIR UTHMAN MOHD
HAJIYA HAUWA GADAKA
EZEKIEL ADETUNLORO
DR JOHN HARRY
|3
|National Maritime Academy of
Nigeria, Oron
|DEMOLA SERIKI
|TAIWO TAYO IBITOLA. SAN
HON GARBA JIJI
SALE KUIDAWA
|4
|Council for the Regulation of
Freight Forwarding in Nigeria
(CRFFN)
|CHAIRMAN, WHO IS TO
EMERGE THROUGH AN
ELECTION OF THE
COUNCIL MEMBERS
|HON. DONATU OZOEMENA
BENSON EDOSOMWAN
ABUBAKAR TSANNI MR. HASSAN JONGA
SEN. BISI OYEWO
OTUNBA MOSHOOD TIJANI
|5
|Nigerian Institute of Transport
Technology (NITT)
|DR FRED LATIMO
OGHENESUBE
|ALH MUSA DANKADAI
ISHAKU DANIEL
SANI BAKO KANGIWA
MR. MARTINS I. USMAN
HON. ADAMU BULLACHUWA
MUHAMMED I. IMAM
HAJIA FATI N. ABUBAKAR
AGBOOLA KELLY
|POLICE SERVICE COMMISSION
|1
|Police Service Commission
|EXECUTIVE CHAIRMAN
APPOINTABLE ONLY BY
THE PRESIDENT
|GLADYS AMULEKE
KELOBAS A. KERE
OLAYINKA BALOGUN(RTD)
HON. MUKTAR OKPANIKI
MARIA E.A UKPANYANG
SULEIMAN M. NAMADI
|FEDERAL MINISTRY OF INDUSTRY TRADE AND INVESTMENT
|1
|Nigerian Investment Promotion
Commission
|RT.HON. BABANGIDA
NGORUJE
|HRH RAPHAEL S. SAMBO BARR LOWO OBISESAN
MARYAM ADO GWARAM
MR. ADEWALE ADELEKE
HON. ALI SANI
FEMI OGUNSOLA
|2
|National Automotive Design and
Development Centre (formerly National
Automotive Council)
|SEN. OSITA IZUNASO
|NANKIN SAMUEL BAGUDU
|3
|Consumer Protection Council
|MR. EMEKA NWAKPA
(APPOINTED)
|EDEMA IROM
MR. SEBASTAIN AKPAN
HON. AEMI IDA
CHIEF DONALD UGBAJA
HON BENSON EFIONAYI
COMRADE M.Z. NZIDEE
ADARAMODU TONY
HON. SESAN SOBANDE
GANIAT A. QUADRI
BARR. ABIMBOLA SAMUEL
HON RASAQ SALINSILE
ALH (DR) AHMED AYINLA
| ERNEST EKEMEZIE
HON. BEN OKOLO
PRINCE CHIBUEZE APUGO
CHIEF I.B. OKAFOR
HON.BAR.PATRICK MGBEBU
SAMUEL DAMAI
SULEIMAN YUSUF
SALMA MUSA
ALIYU K. GWANDU. ESQ
MUSA GARKI
ABDULRAHAMAN G. ACHIDA
JAMILU ALIYU ZANNA
ALH. MANSOOR TOUNGO
HON. YAKUBU UMARU
ENGR. T.Y. KATANGA
ALH. H.S. MAIMAGANNI
MOHAMMED U. TINAU
MOHAMMED ADAMU ZUBZIRU USMAN
MR. FOLUSHO A. OGUNBIYI
IDRIS DANJUMA HON OZIGI MAYAKI ASEMA BAR BODUNDE M. OPEYEMI
LYNN M. AGBA
MOHAMMED ADAMU
|4
|Tafawa Balewa Square
Management Board
|PRINCE ADENEKAN
GBADEBO
|INSTITUTIONAL REPRESENTATION
|5
|Lagos International Trade Fair
Management Board
|BARR MELA NUNGHE
|INSTITUTIONAL REPRESENTATION
|6
|Industrial Training Fund
|MALLAM MUSA
GWADABE
|BARR PERES A. PERETUS
WAKEEL AHMED JAJARE
ROTIMI AKINDE
|7
|Nigerian Export Promotion Council
|SEN. IBRAHIM MUSA
|CHIEF EZE M. ANUGWOM
.
NB. OTHER MEMBERSHIP SLOTS
ARE FOR INSTITUTIONAL
REPRESENTATION
|8
|Nigeria Export Processing Zone
|ENGR. SEGUN ONI
|KABIRU TAFIDA
SADIQ H. GWARZO
HON. TAIWO OKUNLOLA
|9
|Standards Organization of Nigeria
|MINISTER OF INDUSTRY
TRADE & INVESTMENT
|PRINCE ADESEGUN OLANIBI
ALH. ABDULAHI A. ONYEMA
PROF. AHMED LAWAL
ENGR. HALILU HAMMA
MRS. KET N. VOMHWANGE
DR. FELIX IDEH
|10
|Small and Medium Enterprise development Agency of Nigeria
|MR FEMI PEDRO
|HON. ALFRED AJOMA OLOKO DR. TOKUNBO OSHIN
DR. YAKUBU MACCIDO
BARR NATHANIEL PARA
YAKUBU MOH’D ADAMU
HON. CHIMA EGWU
|11
|Nigerian Commodities Exchange
(formerly Abuja Securities and
Commodities Exchange)
|ENGR MOHD JIBRIL
IMAM
|INSTITUTIONAL REPRESENTATION
|12
|Oil and Gas Free Zone
Authority
|CHIEF TIMIPERE ALAIBE
|TOPE KUYEBI
MURTALA ADHAMA
|13
|Corporate Affairs Commission
(CAC)
|PRINCE DAPO ABIODUN
|INSTITUTIONAL REPRESENTATION
|14
|National Sugar Development
Council (NSDC)
|BOLAJI ABDULLAI
|INSTITUTIONAL REPRESENTATION
|FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION, CULTURE AND NATIONAL ORIENTATION
|1
|News Agency of Nigeria
|MALLAM WADA MAIDA
|ISA ABBA ADAMU
|2
|Voice of Nigeria
|IBRAHIM BUBA
|MR FEMI SOWOOLU
CHIEF DELE OKEYA
BARTH UGWOKE
BASHIR MAINA DUNGUS
YAU ABDULLAI
|3
|Nigerian Film Corporation
|ENGR ABUBAKAR
GAMBO UMAR
|BARR. EMMANUEL PIPPA
JOHNBOSCO ONUNKWO
ABDULKADIR S. USMAN
BENJAMIN ISIAH
|4
|National Broadcasting Commission
|MAL IKIRA ILIYASU
BILBIS
|SALIU BAMIDELE ALUKO
RABI ANNA HARUNA
CHIEF AJIBADE E. BALOGUN
HON. NDUBUISI K. AGBO
DANLADI BAKO
DR. YUSHA’U AHMED
HON. TIJANI MARAFA
|5
|Nigerian Press Council
|SEN. FRANCIS OKPOZO
|WALE OKUNNIYI
IDI FAROUK
ALH. JAMILU SHEBARA
ALH. SANI SAIDU
|6
|National Film and Video Censors
Board (NFVCB)
|CHIEF TUNDE KILANI
|EFE NELSON
YINKA RIKETTS
SEN. CLEVER IKESIKPO
MR. KEPPY EKPENYONG
CHIEF EDE DAFINONE
HON K O EHIAGIMUSOR
MR. NGOJI WARMATE
ROPO SESAY
ADEBOWALE OWOEYE
ENGR. BEN OGUNTUASE
BARR ADERONKE ADEDAYO
ABDUL YEKINI ADELEKE
MR. BENSON A. AKINSEYE
MRS JOKE SILVER-JACOBS
KEHINDE SOAGA
CHARLES AMILO
PRINCESS UCHE OTTAH
CHIEF. EMMA BUKAR IWUH
MRS INI EDEH
BARR. EJIKEME UGWU
JAMILA SALIK, ESQ.
ALH. LAWAL Y. MAIAREWA
|ABA GONKA
SABO BABAGANA
HAJIA ZUWAIRA GAMBO
ISHAYA KARU
MAGDALEINE KUMU
BARR. BABA DALA
BARR. MUSTAPHA MAFI
AISHA ALIU UDA
MRS. UNE UGBA
MOHD ABUBAKAR KATCHA ZSALMAN MALLAM YUSUF
RAUF AKANO CHINDO FUDEL DAFAT USMAN MAIYANGA T.
JOSEPHINE DAUDU
MOHAMMED N. NASIR, fwc
HAJ. MARIYA ABDULLAHI
MUHAMMED G. HADEIJA
SHEHU SULAIMAN
BELLO KATUNE
BULA BELLO MARU
ABDULLAHI M. MAINASARA
|7
|Advertising Practitioners Council of
Nigeria
|HON. JACOB SUNDAY
|CHIEF DAYO ABATAN
ALOYSIUS OKAFOR
SANI TULU
AKOR SUNDAY
ISMAILA UMAR SIFAWA
MURTALA ADAMU ATIKU
|8
|Nigerian Tourism Development
Corporation
|ALH. SABO NANONO
|OMASAN BUWA
BOLANLE KUKU
PRINCESS TONIA AWAM
MUSA MOH’D BELA
MALLAM ALI GADAKA
KENNETH O. ASALU
|9
|National Commission for Museums and Monuments
|MAMMAN DA UMMA
DAMBO
|HARRISON OKPOZO
SULEIMAN AHMADU
MR LEKAN MABINUORI
HON. ADE AJAYI
HON. NDUKWE OTIH
MOH’D BALA NDABA
AMINU SANI DUSTIMA
TIJANI YAYARI
ALIYU YERIMA
PASTOR DABIT JOSEPH DAVID
SULEIMAN A. DIKKO
DR. BERNARD UDO
|10
|National Gallery of Art
|USMAN AZORES
SULAIMAN
|MR. INIMIDUN IDEHEN KOKO ADEYEMI MRS. RUTH ANGO FINNY DAVID MRS.
OKEGBE C. VIRGINIA
|11
|Centre for Black and African Arts and Civilization
|HON. ABOM TONY ESU
|KORIPAMO ENOCH
ADEKOYA FOLUSO BUSAYO
MRS. IJEOMA NWAGBOSO
HABIBU SANI SARA
DR DAUDA IBRAHIM
OBODO DOUGLAS
|12
|National Council of Arts and
Culture
|BARR EMEKA IBE
|HON. PATTY ETETE INEMEH
CHINWE CHUKWUANI
CHIEF JAMIU EKUNGBA
FOLAKEMI O. OSINOWO
NKECHI NKOLI
LAWAL SANI MOHAMMED
YAKUBU IBRAHIM BULAMA
ABDULLAHI ALABURA
MRS. JULIANA AFUME
MRS LOIS A. EVULANDU
MUH’D A.N.B MAGAJI
|13
|National Troupe and National
Theatre of Nigeria
|BARR IBRAHIM ZALANI
|GEORGINA EGBEITA
HON TADE ALUKO
OKECHUKWU ONYECHERE
ABDULMALIK NASSARAWA
YUSUF HARUNA TUKUR
MUAZU
SHUAIBU S. KUGBO
|14
|National Institute for Culture
Orientation
|YUSUFU SHITTU
GALAMBI
|NO APPOINTABLE MEMBER
AS PER STATUTE
|15
|National Orientation Agency
|KHALIL BOLAJI
|BARR. ANSELMA AGBO
MUYIWA COKER
AMINU LIMAN BONDINGA
BARR BUHARI DISINA
HON. TAJUDEEN ASUNARA
USMAN ZURU
|FEDERAL MINISTRY OF HEALTH
|1
|University College Hospital, Ibadan
|IBRAHIM BAKO
SHETTIMA
|HON. DELE OLORUNTOBA
PROF. G.O. BABAWALE
DR MICHAEL SOMOYE
BARR. ISA BURATAI
RILWAN BELLO ESQ
|2
|Lagos University Teaching Hospital,
Lagos
|ALH SALI BELLO
|HON FATAI DIEKOLA
HON. BASHIR BOLARINWA
DR. LOUIS OBODO – OGUTA
CHIEF DERIN ADEBIYI
AMB KABIRU RABIU
|3
|Ahmadu Bello University Teaching
Hospital, Zaria
|AHMADU RUFAI
MICHIKA
|ALH MOHD ALIYU YARO
CYHTHIA OBORO
AHAMADU B. CHIRANCHI
MUHAMMED A GONI
TAPA SIRMTU
|4
|University of Nigeria Teaching
Hospital, Enugu
|SULEIMAN UMAR
|HON. SAHEED YUSUF
BARR. ERUCHALU C. CLARIS
BASHIR DANJUMA ZUBAIRU
DR. CHUKWUKELU J. OKAFOR
ABBA SADIQ MUHAYIDIN
|5
|University of Benin Teaching
Hospital, Benin City
|CHIEF ADEDOJA
ADEWOLU
|TEMITOPE O. FABANWO
ONYEMELUKWE E. JOHN PAUL
ALIYU OROJI WAMMAKO
BITRUS TAWA
BARR. EDOBOR M. UKPEBOR
|6
|Obafemi Awolowo University
Teaching Hospital, Ile – Ife
|ALH SHEHU BARAU
NINGI
|HON. RICHARD ADAMS MS. MOJISOLA AKINSANYA
BARR. KEVIN UGBAJA
AHMED SHUAB BURANGA
MOHAMMED ABU IBRAHIM
|7
|University of Ilorin Teaching
Hospital, Ilorin
|OLOROGUN OTEGA
EMERHOR
|BARR. MASUD TAIWO
BARR FOLAJIMI OLASEINDE
ALH. SANNI DODODO USMAN YUSUF TINGNO
PROF MACAMUS IKPAH
|8
|Jos University Teaching Hospital,
Jos
|CHIEF BARTH NWIBE
|BARR. IMOBIDHE OMOADONI
ALH USMAN A. JAJIMAJI
DAHIRU HUDU MUSA
AMINU JAYI TAMA
DADA KUNLE MAKINDE
|9
|University of Port Harcourt
Teaching Hospital, Port Harcourt
|MUKTHAR AHMED
ANKA
|OLORI LADUN SIJUADE
SLYVANUS FUESEME OGBOR HON.
MAINA TAR
GANA JAMES
SULEIMAN S. IBRAHIM
|10
|University of Calabar Teaching
Hospital, Calabar
|COL. ABDUL
MOHAMMED
|EMEKA AKWUAKA
RAHMAN ROTIMI
SEGUN OMOWORARE
DR. TASIU GACHI
DIJATU BAPPA
|11
|University of Maiduguri Teaching
Hospital, Maiduguri
|HADI OKASHATU
|PROF FEMI LANA
MRS. FRANCA OSUWA
YAKUBU I. BULALANI
DR. DARE ADETUNJI
AISHAT OJONE
|12
|Usman Dan Fodio University
Teaching Hospital, Sokoto
|CHIEF OSARO IDAH
|AMINU OTMAN
ZAKI DANJUMA KAMBAZA
YERIMA IRIMIYA AIG (Rtd)
SALIHU ABDUL UGAH
UMAYMAH Y. ABDULLAI
|13
|Aminu Kano Teaching Hospital,
Kano
|S.E. EMMA
|DR. UDOMA BOB EKARIKA
PRINCE KABIRU OLUWA
HON. UMARI S. GAYA
UMARU HARUNA
BARR AISHA G. GANA
|14
|Nnamdi Azikiwe University
Teaching Hospital, Nnewi
|CHIEF EZEKIEL I.
AFUKONYO
|ROSEMARY OKIEGHAZI
HON. TUNDE BALOGUN
UMAR HARUNA DOGUWA
DR FATAI BELLO
PROF. UMAR A. KATSAYAL
|15
|Irrua Specialist Teaching Hospital,
Irrua
|ALH MUSA SALIFU
RIRIWAI
|THEOPHILUS OKOH NGOZI LAURA CHIKERE
IBRAHIM KARAMBA
MRS SARATU B. DAUDU
OLORI MONISOLA OLORO
|16
|University of Uyo Teaching
Hospital, Uyo
|SEN SALIU USAIN EGYE
|DR. SUNDAY OLIPAISE
HON NIMBE TAWOSE
YAHUZA IBRAHIM
HON. ABDULLAHI MUSA
UMAR FAROUQ BAKO
|17
|Abubakar Tafawa Balewa
University Teaching Hospital,
Bauchi
|MR ZACHEUS ADELABU
|EFEBO S. SANDRA
NOJEEM AYODELE IPAYE
ALH. ABBA L. ASHIGASHIYA
EUNICE AYISA SAMBO
ALH. LAWAL S. STORES
|18
|University of Abuja Teaching
Hospital, Gwagwalada
|DR SAM SAM JAJA
|OMOBOLA A. YUSUF
CHIAGOZIE AHANONU
HAJIYA ABU S / FAWA
MRS. ESTHER HAMISU
HON. HACK ALAMBA
|19
|Federal Teaching Hospital, Gombe
|HON ENYI ENYI
|DR. FELIX OGEDEGBE
ENGR. AZEEZ ADEOYE
ABUBAKAR U. TAMBUWAL
ANTIBAS ELNATHAN
MOUKTAR LUGGA
|20
|Federal Teaching Hospital,
Abakaliki
|ALH. TIJANI RAMALLAN
|DR ENIOLA OLAITAN AJAYI
ONYEMUCHE NNAMANI
SANI HARUNA
ALH. IDRIS MAIYAKI
ADAMU YAWALE
|21
|Federal Teaching Hospital, Ido Ekiti
|HON ABUBAKAR
ZUKABABA
|PRINCE ONYEMIKE ASOBI
LATIFAT KASSIM
HON. LEKAM KASSIM
MUKTHAR DANBABA
ALH. MAGAJI DAMBAM
|22
|National Hospital, Abuja
|RT. HON. OLUBUNMI P.
ETTEH
|MENE A SUNNY
CHIEF JIDE AWOSEDO
DR. VICTOR AMUTA
BAKURA SHETTIMA
ADO BAWA
|23
|Federal Medical Centre, Umuahia
|SEN. JOHN M. DANBOYI
|DR. EMEM WILLS
ENIOLA OMOSULE
YUSUF BADO MOK, ESQ. USMAN JAHUN
HELEN NGUYAN BANDEGA
BARR. STEVE EZEKWEM
|24
|Federal Medical Centre, Owo
|SIMON T. AYANKANBE
|HON AKINLEYE AZEEZ
HON. HENRY IKE
IBRAHIM AL-AMIN LITTLE
ABDULLAHI ADE
BARR REKIYA OGUCHE
MRS. MWUESE KAABA
|25
|Federal Medical Centre, Abeokuta
|DR KABIRU MATAZU
|ELDER GABRIEL AKPAN HURERA AKILU ATTA
BENEDICT GODSON
SARAH VICTOR USMAN
BUKAR SHERIFF
TITI RAMAT MOMOH
|26
|Federal Medical Centre, Owerri
|SEN ISHAQ ADEBAYO
|USMAN DAUDA
DEBO AJAYI
MRS IFY BLESSING OKAFOR
SEN RUFAI SANI HANGA
REV. JACKSON T. TOMA
ALH AMINU ABDULLAI
|27
|Federal Medical Centre, Makurdi
|SEN. BELLO JIBRIN
|DR NTETE DUKE
HON ALAWIYE KING
MRS NKECHI NNODI
ISYAKU NASIRU YUSUF
ENGR SAIDUS S. DARAZO
TAJUDEEN ASUNRARA
|28
|Federal Medical Centre, Katsina
|HANNATU AKILU
|CAPT. MIKE OKHOMINA
HON. NIYI AKINYAGBA
MRS EDITH NWABUNOR
SULE SADIQ SANI SAMI
RABIU DANJUMA
DANIEL DUNG DALYOP
|29
|Federal Medical Centre, Nguru
|CHUKWUMA AGUFUGO
|MRS. OLANYAGI SILVA
OGUNLANA CHRISTOPHER
HON. BALELE A. MUSA
RAKIYA MUSA ZAKARI
ESTHER AHMED
BARR. SATZILAND P. DASHI
|30
|Federal Medical Centre, Asaba
|SEN. ALKALI A. JAJERE
|HON. LAWRENCE OKAH
DR GBOLADE OSHINOWO
DR. OKEY IBEKWE
YAHAMA BARAU JANGEBE
HON HAYATU HASKE
SANI ISA
|31
|Federal Medical Centre, Bida
|ISHAQ USMAN SARKIN
SHANU LERE
|AFOLABI RHODA MOSES
FEMI OREBE
MRS MARY NNEKA EGWU
MUSTAPHA AHAMED S/ BIRNI
WASINI DEBIRO
ADAMU BABA ALIYU
|32
|Federal Medical Centre, Lokoja
|RT. HON. CHIBUDUM
NWUCHE
|HON ODARO OMOREGIE
MRS. OMITOKU ADETOKUNBO
CYNTHIA ALOKE
ZALIHATU SADIQ SANI
AUGUSTINA SHITGURUM
SEN. SADIQ YAR’ADUA
|33
|Federal Medical Centre, Gusau
|DR OLORUNNIMBE
FARUKANMI
|JUSTINA JOHN AKPAN
ADE ADEGOROYE
ALIYU ISA BAKORI
MOHAMMED DANIYA
HAJIA AMINA BAYERO
ZAINAB BUBA GALADIMA
|34
|Federal Medical Centre, Yola
|HABIBA IBRAHIM
UMAR
|CHIEF VICTOR GIADAM
TAYO AGBOMUSERIN
CHIEF EDWIN NGIGE
HAJIYA HADIZA K. HAUSA
ALH. SABO MADUGU
HON SAMUEL A. EGYA
|35
|Federal Medical Centre, Kebbi,
Birnin – Kebbi
|PRINCE MALIK
AFEGBUA
|PATRICIA B. OKOROIDEM
ADEFILA A. ADEREMI
BARR. FRANCA EZECHUKWU
DR. MOH’D LAWAL SULEIMAN
JULIUS I. KUSSY
ALH.SANNI BELLO MUSTAPHER
|36
|Federal Medical Centre, Jalingo
|BARR OKEY EZEA
|BARR. KATE M. ERHUEN
DR FATAI ATANDA
ALH. DANLAMI GARBA
NA’ALLAH ALIYU ZURMI
HAUWA MUHAMMED SANI
ISIAKA ANAFI KARAJO
|37
|Federal Medical Centre, Yenagoa
|HON. GARBA ATTAHIRU
|ALICE EKPENYONG
OGUNDANA AKINDELE
NGOZI CHINYELU EZENWA
DR ABDULLAI MAIKANO
ALH. ADAMU DOGO
BARR OMALE OMALE
|38
|Federal Medical Centre, Keffi
|PRINCE SULE IKO
|DR. EDWARD OKUNDAYE
MR RILWAN AKINJAGULA
IFEANYI OKECHUKWU
HAJIYA HALIMA LABO
ABDULLAHI AMINCHI
HAJIYA RAMATU A. AJUJI
|39
|Federal Medical Centre, Azare
|AMB AHMED MAHMUD
MADORI
|COMRADE O IRABOR
HON. IFENYINWA VICTORIA
ALH. ABIDEEN OLADIMEJI
KABIR UMAR
HON WAZIRI S. MAMMAN
BARR SADIQ MUHAMMED
|40
|Federal Medical Centre, Birnin –
Kudu
|UMAYA ABDULLAI
|MRS CHIODI AMADI
COL OLU APATA
SEN. ANTHONY AGBO
HABIBA IBRAHIM UMAR
KAUMI DAMBOA
AMB ISAAC ONU
|41
|Federal Medical Centre, Ebute-
Metta
|ISHOLA BALOGUN
FULANI
|SIR RAPHAEL HARUNA
MRS BUKKY OSUNRINDE
ATAMAH CHUKWUMA
ALH. UMARU DANGE
LUBABATU ABDULKARIM
HON. PAUL A. SUKU
|42
|Federal Psychiatric Hospitals
|HON. SHABAN OHINOYI
SHUAIBU
|CP J.E.T OSHIOMOGHO
OLISEMEKA M. ONOH
MANNIRU UBA
DR. TIMOTHY GANA
|43
|National Orthopedic Hospitals
|DR. JOHN OTUTU
|DR. (MRS) UCHE S. AGU
MAIGARI BELLO KASSIMU
TIT AUTA
DR. NABBS IMEGWU
|44
|National Eye Centre, Kaduna
|ALH USMAN MAGAJI
|DR. CYRIL OKAFOR
GARBA A. UMAR
HON. ISAH AMBAKA
BASSEY UTUM INAH
|45
|National Ear Care Centre, Kaduna
|HANNATU MUSAWA
|BUNMI AJAYI-ORINIOWO
MANIR SHEHU BASHIR LAWAL B.
ISA SULEIMAN
|46
|National Health Insurance Scheme,
Abuja
|DR. EYANTU IFENEY
|SEN. BASSEY OTU
DR TUNJI ALAUSA
DR. SYLVESTER NWAMBE
PHARM. HALIRU LAWAL
ARC. SAMSON RUFAI
HUSSEIN Z. AKWANGA
|47
|NATIONAL PRIMARY HEALTH CARE
DEVELOPMENT AGENCY
|ATTAHIRU ALIERO
|IBRAHIM IDAIYE, ESQ
DR. ABDULFATAI O. A. MORAFA
CHIJOKE MADUMERE
AIR CMDR. E. K. JEKADA
AMINU GARBA GUSAU
BULAMA M. KUKUWA
HON DAUDA G. BUNDOT
HON. AISHA R.I IBRAHIM
ADIAMA A. YUSUF
PROF. LIBYA AUDU
|48
|National Agency for Food and Drug
Administration
|HON INUWA ABDUL-
KADIR
|DR MUFUTAU YAHAYA HON. OPEYEMI BAMIDELE
TUKUR S / FADA
ALH. GARBA MULIMA
ALIYU BELLO
ALH. GAMBORI GONI
|49
|National Agency for the Control of
HIV / AIDS (NACA)
|PAULINE TALLEN
|DR. SIMON O. IMUEKEMHE
EMMANUELLA IZUNWA
BARR. ADEBOLA OYENEYIN
SEN. DIPO ODUJINRIN
INYAMAH PATIENCE N.
PHARM KABIRU ALIYU
ABBATI RASHEED
JUNAIDU BABA
DR. HAZAEL CHECHARA
ZAINAB KWANCHI
|FEDERAL MINISTRY OF WATER RESOURCES
|1
|Anambra – Imo River Basin
Development Authority
|CHIEF HILARY EKE
|PRINCE EDMUND A. POKU
ABDUL-LATEEF D. OGUNSIJI
CHARITY SHEKARI
IBRAHIM D. I JALO WAZIRI
HON. CHIDI OKWUWORLU
|2
|Benin – Owena River Basin
Development Authority
|ALH. ALI OLANUSI
|OTUNBA TUNDE ONAKOYA
ROMANUS EGBULADIKE BASHIR YUSUF IBRAHIM
HON. NELSON ALAKPA
ALH WAHEED ADESINA
|3
|Chad River Basin Development
Authority
|HON. MOHD WALI
SHETTIMA
|DR JIBAYO ADEYEYE
EMMA DEEYA
CHUKWU L. CHIMUANYA
HAJIA SAMINA ALKAMAWA
SULEIMAN UMAR KEFFI
|4
|Cross River Basin Development
Authority
|HON. ESEME SUNDAY
EYIBO
|BARR LAZ UNDIE
ENGR. ADEMOLA OYADARE
GARBA BUTALAWA
ALH. SHUGABA UMARA
SALIHU ABDULKAREEM
|5
|Hadejia – Jama’ are River Basin
Development Authority
|SEN. TIMOTHY ADUDU
|DR MRS JANET OYUBU
OKORO NWACHIMERE
ABDULKARIM AHAMED
DANLADI LENNNNGKOP
ZAID ARABO
|6
|Lower Benue River Basin
Development Authority
|HON. BALA ADAMU
KUTA
|MR. JONAS KAFUNG
ENGR. THEOPHILUS C. ILOZUE
ALH SALISU HAYIN ALHAJI
HON. HASSAN JONGA
BARR. WOGU BOMS
|7
|Niger Delta River Basin
Development Authority
|MALLAM ABDULLAI
DATIYO
|MUYIWA GBELEYI
SALLY WILLIAM CHINEBU
SEN. MOH’D IBRAHIM DUDU
ALH. HASSAN GAMBO
DR. YARIMA S. YUSUF
|8
|Lower Niger River Basin
Development Authority
|ALH ZAKARAI IDDE
|HYACINTH OKPARA DIKE
AUGUSTINE MUOMAIFE
SIDI ALIYU LAMIDO
ABDULLAHI A. BABA
ADENIYI BODUNRIN KUNLE
|9
|Ogun – Oshun River Basin
Development Authority
|MR SOLA LAWAL
|CELESTINE AWOR
BARR. ADEWALE T. ADELAKUN
CLEMENT ANOZIE
SEN. ALI KONA
AKOGUN JIMOH RAUF
|10
|Upper Benue River Basin
Development Authority
|HON BELLO AYUBA
|ALERO NAOMI TENUMA
MUSTAPHA B. BATSARI
DR JAMES A. ANGBAZO
ADEPEJU M. OPEYEMI
ABISHAI M. ANDRIYA
|11
|Sokoto-Rima River Basin
Development Authority
|MARLIYYA SANUSI
ZAYYAN
|MR. JAMES NWITE
AIR CMDR. K. A JAKADA
ALH. MUSA M. GAIDAM
ALH HASSAN BAGIGI
GODWIN BAZARI
|12
|Upper Niger River Basin
Development Authority
|ALH MOHAMMED
ALABE
|JOHN ONYIA NEBO MARY DOGO EBEDI.
DANIEL ADEJOBI
ABDUL KAREEM SANUSI
SANI AHMAD
|13
|National Water Resources
Institute, Kaduna
|BASHIR DAHIRU TUKUR
|BABATOPE ONABELEJO
YAHAYA UMAR
JIBRIL BABALE
NASS ORUME
|MINISTRY OF NATIONAL PLANNING
|1
|National Bureau of Statistics
|DR KABIRU NAKAURA
|MR AKINOLA I. BASHIRU
PROF. MOSES MOMOH
LAWAL IBRAHIM DANHAIRE
MADU ENNEMMWA
ADAM MODU
|2
|Centre for Management
Development
|MR JOSEPH TEGBE
|DR. MIKE OGAR
UMAR LAWAL ISIYAKU
ABUBAKAR M.I. K/NAMODA
TAVIS E. DAVID – WEST KEN ELUMA ASOGWA, ESQ.
EZEDINMA NONSO DAVID
MALLAM GARBA MAIDUGU
HON PAM I. RANDONG
|3
|Nigeria Institute of Social and
Economic Reseach
|HON. DABANG
NWELBISH
|MRS. RHODA AKO
DR. WALE OKEDIRAN
PROF. M.L BASHAR
REV CHRISTOPHER UTOV
CHIEF COSMAS N. MADUKA
HAJIYA DUMBA M. MIKAILA