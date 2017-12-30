Published On: Sat, Dec 30th, 2017

List Of Buhari’s New Board Appointment

List Of Buhari’s New Board Appointment

List Of Buhari’s New Board Appointment

SN ORGANIZATION CHAIRMAN MEMBERS
AUTONOMOUS BODIES  
1 National Boundary Commission VICE-PRESIDENT UGOCHI NNANNA KALU;               

YAKUBU TSALA;                                 

HON. MOHD B. LIKINGO;                  

OBONG RITA AKPAN;                        

BARR. BAYO OLORUNWO;              

BARR MOHD LIMAN;
2 National Institute for Policy and

Strategy Studies (NIPSS)

 GEN. JOHN SHAGAYA

RTD

 HON. ABDULLAI MATORI;                

DR CHIDIA MADUEKWE;               

DR. FEMI MAJEKODUNMI;                

IBRAHIM KABIR MASARI;  
3 Border Communities Development

Agency (BCDA)

 VICE-PRESIDENT AFAM OGENE;                                     

HON. SAHHED SALAWE;            

LEONELA J. OMO;                              

RABIU GWARZO;                     

AHAMED ALTI;                                    

IDRIS SANI BUKO;
4 National Planning Commission

(NPC)

 VICE-PRESIDENT PROF  FUNSO ADESOLA;              

SHUAIBU OSUNE;                              

ALH MUJTABA AHMED;

OFFICE OF THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF THE FEDERATION

1 NATIONAL COMMISSION FOR

REFUGEES

 HON. PETER BIYE NO APPOINTABLE MEMBERS AS

PER STATUTE
2 FEDERAL ROAD SAFETY

COMMISSION

 BUKHARI BELLO ESQ ABDULLAHI SIFAWA                           

CAPT. TUNDE ADEDIMEJI                  

HON CHIBUZO OBIAKOR                  

AMB. SAIDU MOHD (OON)              

BASHORUN DAVID OYEWOLE
3 NIGERIAN CHRISTIAN PILGRIMS COMMISSION REV. YOMI KASALI EMMANUEL EBOMUCHE                  

EZEKIEL AGAZU                                 

DR ISRAEL AKANJI                             

PAS.  ANTHONY FASIPE                     

REV. JIDDA MUSA                               

REV YUSUF BINIYAT                       

FORGIVEN AMACHREE
4 NATIONAL LOTTERY TRUST FUND

(NLTF)

 HON. CHRISTOPHER

ETA

 HON EMMA SALE                               

H.E. LUCKY IMASUEN                         

BARR  FABIAN OKONKWO               

OPE SALAMI                          

GODWIN MAKEERI                         

RIFKATU HABU MARI

 

5 NATIONAL LOTTERY REGULATORY

COMMISSION

 ALHAJI FATAI IBIKUNLE HON BODE OGUNLEYE                      

BONIFACE WAZIRI                          

CHIEF (MRS) YEMISI ONI                  

OBO AWUSA                             

ABDULBASIT ABDALLAH                    

ABUBAKAR Y. RAJAB
       
1 NATIONAL ATOMIC ENERGY

COMMISSION (NAEC)

 EXECUTIVE

CHAIRMAN/CEO

 JOHN ANUCHA                                  

PROF A.S SAMBO                              

PROF L. BILBIS                                  

DR.MAURICE EBONG                        

EMMANUEL CHIKEALOA             

ADE ADETIMEHIN                              

HON. MAMMAN ALKALI
FEDERAL MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
1 National Agency for Science and

Engineering Infrastructure

(NASENI)

 MR PRESIDENT DR YAHAYA ETSU                                ALH SABO NANONO                          

ENGR GARBA LAWAL DASSS            

RILWAN HUSSAINI ABARSHI            

HON. KUNLE SANDA                         

THIRD OTEH                                        

ARC. SANI MINJIBIR 
2 Federal Institute for Industrial

Research, Oshodi (FIIRO)

 IBRAHIM DAN’AZUMI

GWARZO

 MRS  TOKUNBO FAYOKUN               

HON. CHUCKS LOLO                    

ABUBAKAR UMAR NA’ABBA      
3 Project Development Institute

(PRODA)

 DANIEL ONYE PROF. MUHD MUAZU                   

ELDER GABRIEL AKPAN                    

ABUBAKAR Y. DAGACHI                    

DIRAN ANYABEKUN
4 Sheda Science and Technology

Complex

 SEN AYO ARISE DR WASIU OLATUBOSUN                 

ENGR KEVIN NJIDEAKA                      ROTIMI EROGBOGBO                         ENGR BALA ABDULLAHI N.       

SHUAIBU SIDI BUKKUYUM      

MOHAMMED D. US                           

KOLAWOLE YUSUF                             

INUWA MAI MANGORO                    

GALE IDRISS                    
5 Nigerian Institute of  Science

Laboratory Technology (NISLT)

 DIRECTOR

GENERAL/CEO

 UGOJI ONYEBUCHI

 

6 Nigerian Institute for

Trypanosomiasis  Research (NITR)

 HON. SHEHU HARUNA BARR EDWARD SADO

HON. AKEEM MUNIR

PROF EMMA OGUNSAKIN                 HON UMAR EL YAKUBU

ALH UMAR A. KAMBA

CAPT.  ABUBAKAR ANKA

ALH. AHMADU YARO

DR AMINU MAGAJI
7 National Space Research and

Development  Agency (NARSDA)

 VICE PRESIDENT ERIC ARUBO KANJAL

MRS NONYE N. OKORO

ABDULKADIR YAHAYA
8 National Biotechnology

Development Agency (NABDA)

 PERMANENT

SECRETARY FED MIN OF

SCIENCE & TECH

 FAMOUS DANEMUGHA

ARC. ISRAEL  A.  BABATUNDE

LAWAL ALIYU K/NAMODA

HARUNA BALAMI

MAUTI AOKA SHOABU
9 National Board for Technology

Incubation (NBTI)

 PERMANENT

SECRETARY FED MIN OF

SCIENCE & TECH

 FRNCIS EKPEYONG

MRS TOYIN ADESOLA

PETER OWOLABI

RT. HON AMECHI NWOHA

ALH SHITTU S. SITU

MANI ALIYU GARKUWA                   CDR. SALEH BODES

MUSAJO BUBA

ENGR IBRAHIM MAMAN
10 Raw Materials Research and

Development

Council (RMRDC)

 HON. ABDULLAHI  WAZIRI HON. SALIU U. GIDADO

AISHA SHETTIMA SMITH

DR KABIR MOHD KOFA

ALIYU FADAMA GUMI

KINGSLEY EZENWENYI

BARR. LANRE AGORO                         SHERIFAT ADEKANMI

SIR. HART IDABELEMA

BARR. FEMI ATTE
11 Nigerian Building and Road

Research Institute    (NBRRI)

 HON. WILLIAM WAKNI CHIEF GIBSON CHIGBU

ALHASSAN UBA IDRIS

OPEYEMI MOROUNKEJI
12 Nigerian Leather Science

Technology (NILEST)

 PERMANENT

SECRETARY FED MIN OF

SCIENCE & TECH

 NADU KARIBO

UMARU MODE HILIYA

SHEM YAUTE DAMISA

ALH. ISAMOTU A. ISIAKA

PROF S. OLANIYONU

 

13 National Office for Technology

Acquisition    and Promotion

(NOTAP)

 PERMANENT

SECRETARY, FED MIN

OF INDUSTRY

 BARR. YOMI OMOYINMI

ALH BABA ALI KAKA
FEDERAL MINISTRY OF AVIATION
1 Nigeria Airspace Management

Agency (NAMA)

 DR YAKUBU LAME ABDULLAHI Y. GASHU’A

CAPT. IBRAHEEM OLUGBADE
2 Federal Airports                  Authority of Nigeria (FAAN) OTUNBA  NIYI

ADEBAYO

 AKINGBESOTE M. AKINYEYE

SULEIMAN MOHAMMED

BELLO BELLO BABURA
3 Nigerian College of Aviation

Technology, Zaria

 MRS DEBORAH S. ILIYAS CHIEF SIMON OWHOFA
4 Nigerian Meteorological Agency DR  SIMEON ADEYEMI

AFOLAYAN

 OTUNBA J.F ALAKE

DR CHICHI ASHWE
5 Nigerian Civil Aviation Authority

(NCAA)

 BARR MOHAMMED

ABDULLAHI

 CHIEF EDET NKPEBRE

UZOMA IGBONWA

HON.  ADISA  ADENIJI

MOHD SALAU KAFI
FEDERAL MINISTRY OF SOLID MINERALS
1 Nigerian Geological Survey Agency

(NGSA)

 RT. HON. EMMA

BASSEY

 HON. AKEEM OLATOYE

PASTOR ADAMU YAKUBU

MASUD A. YUSUF                               LUKMAN O.  OWOLEWA

BARR IKENNA IHEZUO

ALH. SALIU WORU
2 National Steel Raw Materials

Exploration Agency (NSRMEA)

 DR YOMI FINNIH DR ADEMOLA A. ONIFADE

ALH YERIMA BULARAFA
3 National Metallurgical

Development Centre (NMDC), Jos

 BARR SEBASTINE

IBEZIM

 KUNLE DADA

MR. MARTINS BISONG

LANRE ADESINA
4 Council of Nigerian Mining

Engineers and Geoscientists

(COMEG)

 CHIEF GODSPOWER

OKPOI

 NO APPOINTABLE MEMBERS AS

PER STATUTE

 

5 National Iron Ore Mining Company

(NIOMCO), Itakpe

 MINISTER OF

SOLID MINERALS

 ALUKO JULIE OLUBUKOLA

BARR C.C UDENWA

IRO DANFULOTI

ALH MOHD OMEIZA LAWAL
FEDERAL MINISTRY OF PETROLEUM RESOURCES
1 PETROLEUM TRAINING INSTITUTE,

EFFURUN

 DIRECTOR GENERAL

OF DPR

 TOLULOPE SODIPO

MUHD JIBRIN BARDE
2 NIGERIAN NUCLEAR REGULATORY

AUTHORITY

 MR PRESIDENT HON. JOSEPH OLANIYAN

ENGR.AKPAN OKON
3 PETROLEUM EQUALIZATION FUND REPRESENTATIVE OF

MINISTRY OF

PETROLEUM

 AMB. TOYE OKANLAWON

GONDINA MUSA SAMBO

ENG. CHRIS OGIEMWONYI

CHAMBALAIN ADIASO
4 NIGERIAN CONTENT

DEVELOPMENT AND MONITORING

BOARD

 MINISTER OF

PETROLEUM

RESOURCES

 SEN. MOHD SANI SALEH
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE
1 Nigeria Customs Service MINISTER OF FINANCE ALH. ABUBAKAR KARI

MR ODUBUMI SOLARIN
2 Agricultural Credit Guarantee

Scheme  Fund

 OLUBUNMI O.

SIYANBOLA

(Rep. MINISTER OF

FINANCE)

 KUNLE ELEGBEDE

DR. HARUNA YERIMA

CHIEF A. KAYODE ADEBIYI

CHIEF KINGSLEY ILONA

PATTY ETETE

BARR REDRO MADUKA
3 Nigerian Export and Import Bank

(NEXIM)

 SEN MOHD. A. MOHD ADESINA ADEGBENRO

HAJIYA RAMATU AHMAD
4 Nigeria Deposit Insurance

Corporation (NDIC)

 CHIEF BODE

MUSTAPHA

 ALH GARBA BUBA

BELLO GARBA

GEN, J.O.J OKOLOAGU

MUDASHIRU MUSTAPHA                   BARR FESTUS KEYAMO

MR. ADEWALE ADELEKE
5 Asset Management Corporation of

Nigeria

 MR. MUIZ BANIRE, SAN  
FEDERAL MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

 

1 Federal College of  Produce

Inspection and Stored Products

Technology, Kano

 AMB ABUBAKAR

SHEHU WURNO

 MR NICHOLAS AJAYI

OLUSOLA OYEDEJI

UGOCHUKWU A. OCHEMBA

HAJIA LARABA DATTIJO

MUSA ADAMU GARKUWA

SHERIFAT OKOSI
2 Agricultural Research and

Management Institute (ARMTI)

Ilorin

 HON. DONATUS

NWANPA

 SIRAJO GARBA BAGUDO

ABUBAKAR AHMAS
3 National Centre for Agricultural

Mechanization (NCAM)

 SEN. KOLA BAJOMO ALAYA DAUDA ALABA

SEN.UCHE EKWENIFE

SAKA  BABATUNDE ALAGBO
4 Agricultural Research Council of

Nigeria (ARCN)

 BARR. ADETUNJI T.

AJAGBE

 JOEBA WEST

BARR. ADENEKAN SHOGUNLE

ZUBAIRU MOH’D LAWAL

DR DANLAMI W. LENKOP
5 Nigeria Agricultural Insurance

Corporation (NAIC)

 ALI. MUHAMED

MAGASHI

 PRINCE E. OJONG AYUK

ABDULHAMMED HARUNA
6 National Cereals Research

Institute, Badegi

 BARR GABRIEL

ENABOIFO

 MRS OFFONBUK C.  AKPABIO

MR BAKAI OKEDARA

MRS THERESA NWIGWE

NAFIFE MAMMAN IDRIS

ADO DANJUMA

MRS REBECCA APEDZAN
7 National Veterinary Research

Institute, Vom

 COMRADE MARLIN

DANIEL

 DR GRACE N. CHIDA

MRS JUMOKE OKUNLOLA

JIDE OWOKA

MR. ADEBAYO OJORA

HON. STAN DARA

AMINA DALHAT

SALE KUSANI WUDIL

MAHE S/GOBIR

PAULINE KAIGAMA

AKIODE O. OLUBUNMI

HON IBRAHIM TASHI

ALHAJI MOBO KASSIM
8 National Root Crops Research

Institute,   UMUDIKE

 HON. C.UBA EUGENIA TAKON

ADELOWO ADEBIYI

MR. BOLADE AKINYEMI ABDUL ADAMA

HALIMA BEN UMAR

BALA SAFIYANU

ENGR AMINU GANDA

YAHAYA D. MARADUN

FATIMA YAWULE

ALH TIJANI GONI MADU

YAKUBU SHUAIBU GUMSHAR

 

      MURTALA L. MUSTAPHA

DANLADI CHIYA (JP)
9 Nigeria Institute for Oil Palm

Research, Benin

 EMPEROR CHRIS

BAYWOOD

 RT. HON. EMMA EKPEYONG

HON IMAM GALADANCHI

CHIEF WALE AROWOMOLE

ALH. TAJUDEEN LEMBOYE

ENGR LAWRENCE NWEZZA

BEN KURE

YUSUF ABDULLAI GARO

ENGR. ABDU KANTI

MOH’D GUJBA

ALH. SULUM WAKIBE

CHIEF SYLVESTER AMEH

SUNDAY KOLO
10 Institute of Agricultural Research,

Zaria

 JOHN GABAKU MR EDET USEH

BALARABE WAKILI

PROF. STEPHEN FAPOHUNDA

ROTIMI ISHOLA

RT. HON STANLEY OHAJURUKA

HUSSAINI S. DAKINGARI

MOHD AHMED BABURA

NASIRU A. KURYA

ADAMUMALLAM GANA

DR MUSA GARBA MUSA

BASHIR MUSA SATI

DR DAN MAIGORO
11 National Animal Product Research

Institute, Zaria

 DR EMMANUEL

GEMADE

 HON. BAMIDELE FAPARUSI

PRINCE RABIU OLUWA

ENGR. ABBA MATO

SHABI AHAMED

AMINU MUKTAR ABUS

BELLO DANBABA BINJI

AISHA ABDULLAHI

ALH. ALI MODU TELA

AMINU SHUAIBU MASARI

MARYAM SALIHU IBRAHIM

RT. HON.DAN AKPAN

BELLO ISA BAYERO
12 National Horticultural Research

Institute, Ibadan

 GEN GARBA

MOHAMMED

 CHIEF MATHEW EHIGE

MRS. KAFILA OGBARA

ALH. BABATUNDE ELIAS

YEMI EREWA

HON. LUKE CHUKWU

ZUBAIDA D.  ABUBAKAR

HUSSAINI LEMA

ALH SADU M.UMAR

BARR. MUSA LAWAN

HASSAN ABUBAKAR

HON AYUBA SALEH SHEDA

 

13 Lake Chad Research Institute,

Maiduguri

 RT. HON. ADEWALE

OMIRIN

 AHMED OLALEKAN

GARBA BALA

ARCH ABDULWAHAB USMAN

HON DEJI AKANDE

MARYAM UBA AHMED

UMAHYAH Y. ABDULLAI

ABDULLAI A.ZABARAU

LAWAL HUSSAINI BILBIS

ALH BUNU KAIGAMA

HAJIYA UMANI SHUAIBU

AGATI EMMANUEL JAMES

USMAN JUSTICE
14 Nigeria Institute of Oceanography and Marine Reasearch (NIOMR), Lagos ALH ABDULMALIK

USMAN

 REV.PETER OBADAN

OLUOMO SUNDAY AKERE

PROF ADIO AFOLAYAN

VEN. IFE OKUPEVI

FRANCIS UBILI

ALIYU MOHD ISMAIL HAYATU TAFIDA

ABDU DAN MALLAM

KAREEN FATIMA MOHD

SAM ADEJO OKEDI

SHEKINAT TAYO ABUBAKAR
15 COCOA RESEARCH INSTITUTE OF

NIGERIA,IBADAN

 J.A.O. ABDULLAI DR DAVID AJENEBO

ENGR. OKON NYA

TOYIN AIYEBUSIWA

MRS BAMIDELE HUSSEIN

ABU GBADAMOSI

JONATHAN ZAMUNA

MADINA RAZAK HASSAN

HON MAIJAWA DOWOYO

DAVID CHAHUR

OTHMAN MAIMUNA

HELEN IDOWU YUSUF

YAKUBU D. ABUBAKAR
16 Institute of Agricultural Research and Training, Ibadan SEN. TITUS OLUPITAN CHIEF EBIMOYO IKUROMO

MR AFEISUME AGBORUMI

Barr. BABATUNDE A. TOLASE

MOSHOOD OJUAWO

CHIEF EBERE MUONEKE

SANI ALHASAN

SHEHU ALIYU UNGOGO

ABDULLAI KABIR MAJE

ALH ADAMU ALHASSAN

ENGR. MOH’D MUKINTA

MRS ABAYA R. ADESHINA

ENGR PERRY NTUK

ALIYU ZAKARI

 

17 Rubber Research Institute,Benin SALIU AKAWU ANGELA OGEYI ODE

ARC. SAMSON RUFAI

K.B SHABA

AMINU BELLO YAKASAI

SIR SYLVESTER EZE

AHMED TIJANI YUSUF

COMD. AHAMED BUNZA

ALH ALI YERIMA

BABA MUHD MUSA

EPHRAIM ANYAM

ISIAKA MAGAJI
18 National Institute of Freshwater

Fish, New Bussa

 DR EMMANUEL AKABE CHIEF DAMFEBO K.DERI

ALHAJI  MUTIU ARE

YUSUF BICHI

CAPT. VINCENT OYEPATA

ALHAJA FOLASADE ADEYEMO

HON. ELDER CHIME OPARA

DEBORAH NANA ILIYA

HASSAN MOHD M/MADORI

HON SANUSI U. JAMBWALLE

HADIZA ABDULLAHI JIMETA

TIMOTHY IGBA AGBENDE

MALLAM AMINU ABDULLAHI
19 National Agricultural Extension

Research Liasion Services, Zaria

 DR LEKE PITAN CHIEF SHAGARI ONI

MRS ESTHER U. EKARIKA

MUYIWA OGUNYEMI

ANNA M. KOLAWOLE

GANIAT ALLI BALOGUN

UGONNA CHIMEZIE

MOHAMMED ADAMU

ALIYU SULIEMAN

HAJIA YAGUNA ALH SHERRIF

HON. JAMES Y. AYUBA

LAWAL SULEIMAN
20 Federal College of Animal Health and Production Technology, Ibadan PROF VINCENT IDIGIE ADEBAYO KAZEEM

OLORI YEMISI ADEWOLE

REV. PETER Y. OGANTO

OLUMIDE O. ELESIN

DR. TUNJI SONOLA

MGHOR ROSELN OBIOMA

YAHAYA KAWO

ABBAS ANAS ADAMU

MANU JALO GANGUMI

HON MS FINNEY DAVID

HAJ. SALIFATU MAHMOD

YAHAYA ISAH DANLADI
21 Federal College of Agriculture,

Ibadan

 TEJU PHILLIPS AISHAT ALUBANKUDI

CHIEF E. O. AKINBOLADE

 

      ALHAJI LAWAL ALIYU

MRS KATE OFFOR

LABO TAFIDAN BUNZA

BUHARI KAURA-NAMODA

ABDULLAI TALBA DALORI

MAJOR MUSA MADI

MRS EMILU CHIDAWA

YUSUF KAYODE MAJA

HELEN EFFIONG, ESQ

HON. ISAAC OSAHON
22 Federal College of Agriculture,

Akure

 CHIEF BAYO OYERO FITZGERALD B. OLOROGUN

ABDULAZEEZ YAHAYA

MRS TOLA AWORH

IDOWU SUTTON

DR PETER OGBUKA

BARR U. NNANNA-OKORO

UMAR DALHATU

BELLO MALAMI RAFI

ALHAJI ALIYU ABUBAKAR

BENSON ENIKUOMEHIN

MIKE T. IWOKWAGH

LYAL ALI. HASSAN
23 Federal College of

Agriculture,Ishiagu

 SHEGABA UMARA TIMIEBI PHILLIP

TAJUDEEDN SOLANKE

MRA MAGARET IGWE

MADUMERE DIMGBA

EBUBE AGU FELIX OKAFOR

ALH UBA DAN BAYYE

SABO WADA RINGIM

JACOB GBAGADE

ADAMU PATA

MRS OMONALE G. OLADEPE

SALIMA MAKAMA

SARATU GARBA ABDULLAHI
24 Federal College of Fresh Water

Fisheries Technology, New Bussa

 ALH. ABUBAKAR BABBA PRINCE BOLOYEI SOFADE

ALHAJI JIMOH GARBA

HON. AKEEM AROLE FANCY

DOTUN OWANIKEN

SULAIMAN WADA

MRS ANN. E. ALIGWE

ALH. MOH’D  UMAR WARA

MOHD NASIRU KIRI

THOMAS KOMO MARYAM HON. SANI GAMBO

ABDULRAHEEM KHADIJAT

ISA IBRAHIM
25 Federal College of Animal Health and Production Technology, Vom DR EMMANNUEL

SAMUEL ABA

 FRED IGWE

SOGO AJIKEOLA

SIMBIAT LONGE
      IVOR ADA NWANCHUKWU

SA’ADU ABASHE G/MALLAM

HON ADAMU SARKI MIGA

ABUBAKAR GARADAI

ALHAJI UMAR BAFFALE

JOSEPH A. ENVULANDU

HON. EVELYN CHUKWU

CHUKWUDUM D.OGBOGU
26 Nigeria Stored Products Research

Institute,Ilorin

 ENGR NICK WANDE OLASUNKANMI T. JIMOH

HAJIA ZAINAB GAMAWA

SA’IDA SA’AD BUGAJE

SANTURAKI WAJA

PROF. SALISU A. ABDULLAHI

BARR. AMINA MUSA GU’AR

MRS. CHARITY M. BULAMA
27 National Agricultural Seed  Council MINISTER OF

AGRICULTURE AND

RURAL DEVELOPMENT

 ENGR YOMI ADEMEFUN

GEN CHRIS UGWU(RTD)

MUSA IBRAHIM

SENES VICTORY

FEDERAL MINISTRY OF COMMUNICATION

1 Nigeria Information Technology

Development  Agency(NITDA)

 PROF  ADEOLU AKANDE HON. KAZEEM SALAKO                       DR LAWAL BELLO MORIKI

HAJIA BINTA MOHAMMED

MR UCHE ONWUDE

RT HON ABDULLAI BELLO

SEN J.J. AKPANUNUDOEDEHE
2 Nigeria Postal Service(NIPOST) BARR MAIMUNA

YAHAYA ABUBAKAR

 TUNDE AGBABIAKA

MAINASARA A.  SANI
3 Nigerian Communications Satellite

(NIGCOMSAT) LTD

 CHIEF GEORGE

MOGHALU

 ZAINAB IBRAHIM JABO

COMDR CHIDI OKONJI

FEDERAL MINISTRY OF ENVIRONMENT

1 National Parks Headquarters HON. BEN NWOBASHI MR CHRIS DIRISU

JOKO PELUMI

ALH UMARU USMAN

GANBO ASKIRA
2 Forestry Research Institute of

Nigeria,  Ibadan

 ALHAJI KAUMI

DAMBOA

 HASSAN MUSA DABUPOR                 MRS DOYIN OGUNBIYI

MRS LANRE OTITI

ABUBAKAR M. MAIKUDI

AYUBA ANDREW BUTSWAT

FATIMA DANJUMA
3 National Oil Spill Detection and

Response Agency (NOSDRA)

 SEN. AYO AKINYELURE  

 

4 National Environmental Standards and Regulations Enforcement

Agency (NESREA)

 BARR. IYIOLA

OLADOKUN

 AMB. BALARE RANO

ALESHINLOYE RILWAN

PETER AKOR
5 Enironmental Health Registration

Council of Nigeria (EHORECON)

 HON MOHAMMED

INUWA YAHAYA

 INSTITUTIONAL REPRESENTATION
6 National Agency for     Great Green

Wall (NAGGW)

 BARR. GBADEGESIN

ADEDEJI

 HON. DENIS IDAHOSA

MR TOSIN AYOADE

DR. AYUBA ILLO

ALH. BASHIRU AJIBABI

ALH ISA B. GALADINCHI

MRS. SALOME A. JANKADA

ALH IBRAHIM ALI GADAKA

ABUBAKAR MOHD GADA

ZUBAIDA ISMAILA JAHUN
7 National Bio-Safety Management

Agency (NBMA)

 HON NAKANDE DASUKI ABDULRAHEEM BABATUNDE

DR EFFIONG ETUK
FEDERAL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS    
1 Institute for Peace and Conflict

Resolution

 SEN. ABBA AJI CHIEF ALOY NWIBO                            PETER AFUM AGASOKOA

RT. HON. ALEX UKAM EKOR

HAUWA BABA AHMED

MUSTAPHA M. KIYAWA

BARDE GWARNA

HAJIYA JUMAI MUHD
2 Nigerian Institute for International

Affairs, Lagos

 HON BATURE UMAR

SAMBO

 SULE MUSA

MR. ALPUNSU NJOBDI

AMB ABDULLAI BAGE

MARCON NLEMIGBO

BARR. JUSTIN REWANE

MRS BUNMI OBAKOYA
3 Directorate of Technical

Coorperation in Africa

 MINISTER OF FOREIGN

AFFAIRS

 HON. CHIME NZERIBE

FATIMA B. BASHIR

ALH SAIDU MOHD
4 Nigeria Directorate of Technical

Aids Corps

 EXECUTIVE

CHAIRMAN/CEO

 ELIZABETH JIBRIL

MATTHEW M. OGUNJIMI

ALHAJI TAKUN YAU

ZAYNAB NASSARAWA KWARA

ALH. SAIDU SEULANSO
MINISTRY OF FEDERAL CAPITAL TERRITORY  

 

1 FEDERAL CAPITAL DEVELOPMENT

AUTHORITY

 HON. MINISTER, FCT HUSSAINI MONGONO

YUSUF LUKA GAMBO

ALH. BALA MAMMAN

DR. KINGSLEY UFERE

BARRISTER EDO UKPONG

ABUBAKAR MOHAMMED

ENGR. SEGUN SOMOLE

HADIZA LADI ABDULLAHI

EXECUTIVE SECRETARY, FCDA
2 ABUJA INVESTMENT COMPANY

LIMITED

 BELLO I. DAMAGUM ABUBAKAR SANI PAI

ADO UBA YAKASAI

IRETI H. KINGIBE

ALHAJI YUSUF TSAYYABU

ALHAJI HASSAN Y. GWAGWA

SEGUN MODEYIN

JOASH OJO AMUPITAN

A’ISHA ISMAIL MUKHTAR

YAHAYA IBRAHIM

SHU’AIBU YAMMA ABDULLAHI

KABIRU USMAN

HON. OSITA OPARA

GROUP MANAGING DIRECTOR
3 ABUJA PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY

 MOHAMMED IDRIS ENGR. E.A. OLUWADAMISI

ENGR. OBIORA FELIX NWANKWO

ESV. ADAMU KASIMU

REP.OF ABUJA INVEST.CO LTD.

MUKHTAR GALADIMA

ARC. GABRIEL YAKUBU ADUKU

HON. YAKUBU ADAMU

HON. MOHAMMED A. SADIQ

KABIR GARBA MANI

MD/CEO
4 ABUJA ENVIRONMENTAL

PROTECTION AGENCY

 DR. BAWURA YAHAYA CHAIRMAN, ABAJI AC

CHAIRMAN, AMMAC

CHAIRMAN, BWARI AC

CHAIRMAN,GWAGWALADA AC

CHAIRMAN, KUJE AC

CHAIRMAN, KWALI AC

ALH. JAFARU GWARZO

MRS. HAILMARY AIPOH

HON. MUSA I. JATAU

PROF. MUHAMMED A. GARBA

KUNLE ELEGBEDE

ALIYU HABIBU DAURA

AYAJIFE OGHENE

DIRECTOR, AEPB

 

5 ABUJA INVESTMENT AND

INFRASTRUCTURE CENTRE

 SEN. OLORUNINBE

MAMOORA

 ENGR. DAN OJI

TONY EJINKEONYE

MIKE OHIANI

JAMES EGAH NDAYE

HON. DANJUMA DAUDA

ENGR. DAHIRU DASIN

POLYCARP NWABUEZE UDAH UGOCHUKWU BEKE

GRP CAPT. ZAGI RABO ZAKKA

COORDINATOR
6 FCT UNIVERSAL BASIC EDUCATION

BOARD

 DR. KABIR IBRAHIM

MATAZU

 USMAN YAHAYA

PRINCE ABUBAKAR TANKO

MR. JIBO ABDULLAHI

COM. STEPHEN A. KNABAYI

ALH. USMAN ABUBAKAR DAFA

HRH ALH. ADAMU ABDULLAI,

(ETSU OF YABA)

CHAIRMAN, ABAJI AC

CHAIRMAN, BWARI AC

CHAIRMAN,GWAGWALADA AC

MRS. IFEOMA NWAKAMA

DR. RABI’U U.MOHAMMED,mni

PASTOR DAVID AMOS WETBEN

SALIHU AKAWU

DIRECTOR, UBE
7 FCT SCHOLARSHIP BOARD HON. ABUBAKAR J. GIRI HRH ALH. JIBRIN H. TANKO,

(GOMO OF KUJE)

ADO UBA YAKASAI

ABUBAKAR LUKMAN ZUBA

MR. DAJI USMAN

MR. MATHEW BEJAKAI

MALAMI YAKUBU

MR. Y. E. TONY

DIRECTOR, FCT SCHOLARSHIP

BOARD

 

8 FCT SECONDARY EDUCATION

BOARD

 ALH. MUSA YAHAYA MR. SUNNY MONEDAFE

YAKUBU SANI STORES

CHAIRMAN, AMMAC

CHAIRMAN, KUJE AC

CHAIRMAN, KWALI AC

MRS. CHIMEZIE NWAOBIARA

HON. RABILU ZUBA

HASSANA NYELANG

USMAN IBRAHIM

MRS. AISHA A. JIJIWA

DIRECTOR, SEB
9 FCT PRIMARY HEALTHCARE

DEVELOPMENT BOARD

 DR. SHEHU MAHDI CHAIRMAN, ABAJI AC

CHAIRMAN, AMMAC

CHAIRMAN, BWARI AC

CHAIRMAN,GWAGWALADA AC

CHAIRMAN, KUJE AC

CHAIRMAN, KWALI AC

ALH. ABBAS BABA

DR. ADEMOLA ALAO

DR. LAWAL GIDE FUNTUA

DR. SHABIHUL HASSAN

DR. AMINU MAI

EXECUTIVE SECRETARY (PHDB)
10 FCT WATER BOARD ENGR. KASHIM A. ALI MR. ODUN EMMASEALU

REPRESENTATIVE OF SDG, FCT

ENGR. SHEHU HADI

ENGR. ZEKERI A. MOMOH

BARR. YAKUBU H. GANA

ADEAZEE J. OLISAELO

DAVID KER GWAMBE

LAMIDI SALIHU

AMINU A. RABADU

DIRECTOR, WATER BOARD
11 ABUJA BROADCASTING

CORPORATION

 FARUK U.

MOHAMMMED, mni.

 COMRADE PAUL ELLA ABECHI

GM, ASO RADIO

GM, ASO TV

MR. JOSHUA TOKURA

COMRADE ADAMU MOHAMMED

HON. AMINU DANMALIKI

BALA MUHAMMED

YUSUF NUHU, mni

IBRAHIM MODIBBO HAMMAN

IBRAHIM B. MAGAJI

MANAGING DIRECTOR
12 AREA COUNCIL SERVICE

COMMISSION

 ISA RAMATU SA’ADU ALH. MUHAMMED A. LOKO

HON. BOBOYI CHIYA

IBRAHIM KOKO KUJE

ALH. AHMED BABA

COM. YAKUBU KUDAMBO. Rtd.

MR. PATRICK OGAYEMI

MOHAMMED NAFIU LAWAL

ABUBAKAR AL’UMMA

IDRIS ABBAS, (SARKIN LANZAI)

USMAN A. MUSA

DIRECTOR, ACSC

FEDERAL MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

1 National Directorate of

Employment

 MINISTER OF LABOUR

AND PRODUCTIVITY

 ASIWAJU O. BASHORUN                    SEN. CHRIS ADICHUE

MALAM SANUSI YAKASAI

ALIYU UGBANE
2 National Productivity   Centre BARR EYO NSA EKPO  
3 Michael Imoudo National Institute for Labour Studies (MINLS) HON HERMAN HEMBE  
OFFICE OF THE HEAD OF CIVIL SERVICE OF THE FEDERATION  
1 Administrative Staff College of

Nigeria

 NDUKA ANYANWU ABBAS AHAMED GAND

ADAMU MUSA

DR BRUCE UGBODE

DR. ADEEYO O. ATILADE
FEDERAL MINISTRY OF YOUTH & SPORTS DEVELOPMENT
1 Nigeria Footbal Federation

(NFF)/Nigeria Football Association (NFA)

 PRESIDENT  IS TO

EMERGE BY ELECTION   BY

MEMBERS

 MR WALE OLADUNJOYE

ALH. SANNI FEMA

AKINTOBA ADENIYI FATEGUN

SANI MUSA T. MARAFA
2 Nigeria Institute for Sports(NIS) IBRAHIM GALADIMA DOTUN OWANIKEN

ALHASSAN MUKTAR LAMUS

DR. B.T. SALAMI

 

3 Citizenship and Leadership Training

Centre

 ALH. ABUBAKAR BADA ABDULKADIR HAMMA

ABUBAKAR ABDULLAHI

MRS HEMBADOON AMENA

BARR WALE FAPOUNDA

DR. CHINYERE OKWU ONU

ABDULLAHI I. YANKUZO
4 National Youth Service Corps AMB. FATIMA BALA BARR DAYO AJIBOLA

HAJIA BINTA MUAZU

ABUBAKAR NABABA UMAR
FEDERAL MINISTRY OF POWER, WORKS & HOUSING
1 FEDERAL HOUSING AUTHORITY

(FHA)

 SEN. LAWAL SHUAIBU CHIEF YEMI ADARAMODU

ATTAIRU ISA ESQ

MOHD SAGIR HAMIDA

SURV. KUNLE BUSARI                         SEN. ADAMU NIKAU

ABDULLAHI MOHAMMED

ALH ABDULLAI MINIBIR

ENGR. OMOLAFE S. ADEDAYO
2 FEDERAL MORTGAGE BANK OF

NIGERIA (FMBN)

 MR ADEWALE ADEEYO ALH. AJI KOLO BAMA

NB. THE OTHER MEMBERSHIP SLOTS ARE FOR INSTITUTIONAL REPRESENTATION.
3 NATIONAL RURAL

ELECTRIFICATION AGENCY (NREA)

 ENGR ALIYU A.

DUNGURAWA

 IBRAHIM MAGAJI GUSAU

JANGUDO SAIDU

OTUNBA ADENIYI A. IJOGUN

MR. SONI IDAHAGBON

BARR. SUWAIBA I. BAROU                ALH. ABDULRAHAM RIBADU
FEDERAL MINISTRY OF WOMEN AFFAIRS
  National Centre for   Women

Development

 JOY NUNIEH MRS OLUWASEUN OGUNLEYE

DUPE BAKARE

BUKOLA ADEBUSUYI

SANDRA MAGHODOR

MRS. THERESA OHANUBA

HAJJA AISHA YAKUBU   JIBO

HAJJA DUMBA D. MIKAILA

FATIMA BALA

HAJIYA SAFIYA DAUDA

MRS UCHE A. ILOZUE

MRS. LOIS MAIKORI

HON. KWAPNOE ALEX YOLA

AJANWA N. NWEZE
FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORTATION    

 

1 Nigerian Shippers’  Council HON. MAI MALA BUNI OTUNBA SEYI ODUNTAN

YEKINI NABENA

LAWAL S. YAKAWADA                        HAUWA MOHAMED

MOHD DAIYABU M.

ALH. MUHD-DANJUMA MOHD

ANGULU LOLO

SURV. LEKAN ADEKANBI
2 National Inland Waterways

Authority (NIWA)

 ADMIRAL IBRAHIM IKO BARR. EJIKE ANAKANI

MUNIR UTHMAN MOHD

HAJIYA HAUWA  GADAKA

EZEKIEL ADETUNLORO

DR JOHN HARRY
3 National Maritime Academy of

Nigeria,  Oron

 DEMOLA SERIKI TAIWO TAYO IBITOLA. SAN

HON GARBA JIJI

SALE KUIDAWA
4 Council for the    Regulation of

Freight Forwarding in Nigeria

(CRFFN)

 CHAIRMAN, WHO IS TO

EMERGE THROUGH AN

ELECTION OF THE

COUNCIL MEMBERS

 HON. DONATU    OZOEMENA

BENSON EDOSOMWAN

ABUBAKAR TSANNI                            MR. HASSAN JONGA

SEN. BISI OYEWO

OTUNBA MOSHOOD TIJANI
5 Nigerian Institute of Transport

Technology (NITT)

 DR FRED LATIMO

OGHENESUBE

 ALH MUSA DANKADAI

ISHAKU DANIEL

SANI BAKO KANGIWA

MR. MARTINS I. USMAN

HON. ADAMU BULLACHUWA

MUHAMMED I. IMAM

HAJIA FATI N.  ABUBAKAR

AGBOOLA KELLY
POLICE SERVICE COMMISSION
1 Police Service  Commission EXECUTIVE CHAIRMAN

APPOINTABLE ONLY BY

THE PRESIDENT

 GLADYS AMULEKE

KELOBAS A. KERE

OLAYINKA BALOGUN(RTD)

HON. MUKTAR OKPANIKI

MARIA E.A UKPANYANG

SULEIMAN M. NAMADI
FEDERAL MINISTRY OF INDUSTRY TRADE AND INVESTMENT
1 Nigerian Investment Promotion

Commission

 RT.HON. BABANGIDA

NGORUJE

 HRH RAPHAEL S. SAMBO                   BARR LOWO OBISESAN

MARYAM ADO GWARAM

MR. ADEWALE ADELEKE

HON. ALI SANI

FEMI OGUNSOLA

 

2 National Automotive Design and

Development Centre (formerly National

Automotive Council)

 SEN. OSITA IZUNASO NANKIN SAMUEL BAGUDU
3 Consumer Protection Council MR. EMEKA NWAKPA

(APPOINTED)

 EDEMA IROM

MR. SEBASTAIN AKPAN

HON. AEMI IDA

CHIEF DONALD UGBAJA

HON BENSON EFIONAYI

COMRADE M.Z. NZIDEE

ADARAMODU TONY

HON. SESAN SOBANDE

GANIAT A.  QUADRI

BARR. ABIMBOLA SAMUEL

HON RASAQ SALINSILE

ALH  (DR) AHMED AYINLA
       ERNEST EKEMEZIE

HON. BEN OKOLO

PRINCE CHIBUEZE APUGO

CHIEF I.B. OKAFOR

HON.BAR.PATRICK MGBEBU

SAMUEL DAMAI

SULEIMAN YUSUF

SALMA MUSA

ALIYU K. GWANDU. ESQ

MUSA GARKI

ABDULRAHAMAN G. ACHIDA

JAMILU ALIYU ZANNA

ALH. MANSOOR TOUNGO

HON. YAKUBU UMARU

ENGR. T.Y. KATANGA

ALH. H.S. MAIMAGANNI

MOHAMMED U. TINAU

MOHAMMED ADAMU                       ZUBZIRU USMAN

MR. FOLUSHO A. OGUNBIYI

IDRIS DANJUMA                                  HON OZIGI MAYAKI ASEMA              BAR BODUNDE M. OPEYEMI

LYNN M. AGBA

MOHAMMED ADAMU
4 Tafawa Balewa Square

Management Board

 PRINCE ADENEKAN

GBADEBO

 INSTITUTIONAL REPRESENTATION

 

5 Lagos International Trade Fair

Management Board

 BARR MELA NUNGHE INSTITUTIONAL REPRESENTATION
6 Industrial Training Fund MALLAM MUSA

GWADABE

 BARR PERES A. PERETUS

WAKEEL AHMED JAJARE

ROTIMI AKINDE
7 Nigerian Export Promotion Council SEN. IBRAHIM MUSA CHIEF EZE M. ANUGWOM

.

NB. OTHER MEMBERSHIP SLOTS

ARE FOR INSTITUTIONAL

REPRESENTATION
8 Nigeria Export Processing Zone ENGR. SEGUN ONI KABIRU TAFIDA

SADIQ H. GWARZO

HON. TAIWO OKUNLOLA
9 Standards Organization of Nigeria MINISTER OF INDUSTRY

TRADE   & INVESTMENT

 PRINCE ADESEGUN OLANIBI

ALH. ABDULAHI A. ONYEMA

PROF. AHMED LAWAL

ENGR. HALILU HAMMA

MRS. KET N. VOMHWANGE

DR. FELIX IDEH
10 Small and Medium Enterprise development Agency of Nigeria MR FEMI PEDRO HON. ALFRED AJOMA OLOKO                 DR. TOKUNBO OSHIN

DR. YAKUBU MACCIDO

BARR NATHANIEL PARA

YAKUBU MOH’D ADAMU

HON. CHIMA EGWU
11 Nigerian Commodities Exchange

(formerly Abuja Securities and

Commodities Exchange)

 ENGR MOHD JIBRIL

IMAM

 INSTITUTIONAL REPRESENTATION
12 Oil and Gas Free Zone

Authority

 CHIEF TIMIPERE ALAIBE TOPE KUYEBI

MURTALA ADHAMA
13 Corporate Affairs Commission

(CAC)

 PRINCE DAPO ABIODUN INSTITUTIONAL REPRESENTATION
14 National Sugar Development

Council (NSDC)

 BOLAJI ABDULLAI INSTITUTIONAL REPRESENTATION
FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION, CULTURE AND NATIONAL ORIENTATION
1 News Agency of Nigeria MALLAM WADA MAIDA ISA ABBA ADAMU
2 Voice of Nigeria IBRAHIM BUBA MR FEMI SOWOOLU

CHIEF DELE OKEYA

BARTH UGWOKE

BASHIR MAINA DUNGUS

YAU ABDULLAI

 

3 Nigerian Film Corporation ENGR ABUBAKAR

GAMBO UMAR

 BARR. EMMANUEL PIPPA

JOHNBOSCO ONUNKWO

ABDULKADIR S. USMAN

BENJAMIN ISIAH
4 National Broadcasting Commission MAL IKIRA ILIYASU

BILBIS

 SALIU BAMIDELE ALUKO

RABI ANNA HARUNA

CHIEF AJIBADE E. BALOGUN

HON. NDUBUISI K. AGBO

DANLADI BAKO

DR. YUSHA’U AHMED

HON. TIJANI MARAFA
5 Nigerian Press Council SEN. FRANCIS OKPOZO WALE OKUNNIYI

IDI FAROUK

ALH. JAMILU SHEBARA

ALH. SANI SAIDU
6 National Film and Video Censors

Board (NFVCB)

 CHIEF TUNDE KILANI EFE NELSON

YINKA RIKETTS

SEN. CLEVER IKESIKPO

MR. KEPPY EKPENYONG

CHIEF EDE DAFINONE

HON K O EHIAGIMUSOR

MR. NGOJI WARMATE

ROPO SESAY

ADEBOWALE OWOEYE

ENGR. BEN OGUNTUASE

BARR ADERONKE ADEDAYO

ABDUL YEKINI ADELEKE

MR. BENSON A. AKINSEYE

MRS JOKE SILVER-JACOBS

KEHINDE SOAGA

CHARLES AMILO

PRINCESS UCHE OTTAH

CHIEF. EMMA BUKAR IWUH

MRS INI EDEH

BARR. EJIKEME UGWU

JAMILA SALIK, ESQ.

ALH. LAWAL Y. MAIAREWA

 

        ABA GONKA

SABO BABAGANA

HAJIA ZUWAIRA GAMBO

ISHAYA KARU

MAGDALEINE KUMU

BARR. BABA DALA

BARR. MUSTAPHA MAFI

AISHA ALIU UDA

MRS.  UNE UGBA

MOHD ABUBAKAR KATCHA               ZSALMAN MALLAM YUSUF

RAUF AKANO                                  CHINDO FUDEL DAFAT                       USMAN MAIYANGA                       T.

JOSEPHINE DAUDU

MOHAMMED N. NASIR, fwc

HAJ. MARIYA ABDULLAHI

MUHAMMED G. HADEIJA

SHEHU SULAIMAN

BELLO KATUNE

BULA BELLO MARU

ABDULLAHI M. MAINASARA
7   Advertising Practitioners Council of

Nigeria

 HON. JACOB SUNDAY CHIEF DAYO ABATAN

ALOYSIUS OKAFOR

SANI TULU

AKOR SUNDAY

ISMAILA UMAR SIFAWA

MURTALA ADAMU ATIKU
  8 Nigerian Tourism Development

Corporation

 ALH. SABO NANONO OMASAN BUWA

BOLANLE KUKU

PRINCESS TONIA AWAM

MUSA MOH’D BELA

MALLAM ALI GADAKA

KENNETH O. ASALU

 

9 National Commission for Museums and Monuments MAMMAN DA UMMA

DAMBO

 HARRISON OKPOZO

SULEIMAN AHMADU

MR LEKAN MABINUORI

HON. ADE AJAYI

HON. NDUKWE OTIH

MOH’D BALA NDABA

AMINU SANI DUSTIMA

TIJANI YAYARI

ALIYU YERIMA

PASTOR DABIT JOSEPH DAVID

SULEIMAN A. DIKKO

DR. BERNARD UDO
10 National Gallery of Art USMAN AZORES

SULAIMAN

 MR. INIMIDUN IDEHEN                   KOKO ADEYEMI                         MRS. RUTH ANGO                            FINNY DAVID                                      MRS.

OKEGBE C. VIRGINIA
11 Centre for Black and African Arts and Civilization HON. ABOM TONY ESU KORIPAMO ENOCH

ADEKOYA FOLUSO  BUSAYO

MRS. IJEOMA NWAGBOSO

HABIBU SANI SARA

DR DAUDA IBRAHIM

OBODO DOUGLAS
12 National Council of Arts and

Culture

 BARR EMEKA IBE HON. PATTY ETETE INEMEH

CHINWE CHUKWUANI

CHIEF JAMIU EKUNGBA

FOLAKEMI O. OSINOWO

NKECHI NKOLI

LAWAL SANI MOHAMMED

YAKUBU IBRAHIM BULAMA

ABDULLAHI ALABURA

MRS. JULIANA AFUME

MRS LOIS  A. EVULANDU

MUH’D A.N.B MAGAJI
13 National Troupe and National

Theatre of Nigeria

 BARR IBRAHIM ZALANI GEORGINA EGBEITA

HON TADE ALUKO

OKECHUKWU ONYECHERE

ABDULMALIK  NASSARAWA

YUSUF HARUNA                     TUKUR

MUAZU

SHUAIBU S.  KUGBO
14 National Institute for Culture

Orientation

 YUSUFU SHITTU

GALAMBI

 NO APPOINTABLE MEMBER

AS PER STATUTE

 

15 National Orientation Agency KHALIL BOLAJI BARR.  ANSELMA AGBO

MUYIWA COKER

AMINU LIMAN BONDINGA

BARR BUHARI DISINA

HON. TAJUDEEN ASUNARA

USMAN ZURU
FEDERAL MINISTRY OF HEALTH
1 University College Hospital, Ibadan IBRAHIM BAKO

SHETTIMA

 HON. DELE OLORUNTOBA

PROF. G.O. BABAWALE

DR  MICHAEL SOMOYE

BARR. ISA BURATAI

RILWAN BELLO ESQ
2 Lagos University Teaching Hospital,

Lagos

 ALH SALI BELLO HON FATAI DIEKOLA

HON. BASHIR BOLARINWA

DR. LOUIS OBODO – OGUTA

CHIEF DERIN ADEBIYI

AMB KABIRU RABIU
3 Ahmadu Bello University Teaching

Hospital, Zaria

 AHMADU RUFAI

MICHIKA

 ALH MOHD ALIYU YARO

CYHTHIA OBORO

AHAMADU B. CHIRANCHI

MUHAMMED A GONI

TAPA SIRMTU
4 University of Nigeria Teaching

Hospital, Enugu

 SULEIMAN UMAR HON. SAHEED YUSUF

BARR. ERUCHALU C. CLARIS

BASHIR DANJUMA ZUBAIRU

DR. CHUKWUKELU J. OKAFOR

ABBA SADIQ MUHAYIDIN
5 University of Benin Teaching

Hospital, Benin City

 CHIEF ADEDOJA

ADEWOLU

 TEMITOPE  O.  FABANWO

ONYEMELUKWE E. JOHN PAUL

ALIYU OROJI WAMMAKO

BITRUS TAWA

BARR. EDOBOR M. UKPEBOR
6 Obafemi Awolowo University

Teaching Hospital, Ile – Ife

 ALH SHEHU BARAU

NINGI

 HON. RICHARD ADAMS                     MS. MOJISOLA AKINSANYA

BARR. KEVIN UGBAJA

AHMED SHUAB BURANGA

MOHAMMED ABU IBRAHIM
7 University of Ilorin Teaching

Hospital, Ilorin

 OLOROGUN OTEGA

EMERHOR

 BARR. MASUD TAIWO

BARR FOLAJIMI OLASEINDE

ALH. SANNI DODODO                        USMAN YUSUF TINGNO

PROF MACAMUS IKPAH
8 Jos University Teaching Hospital,

Jos

 CHIEF BARTH NWIBE BARR. IMOBIDHE OMOADONI

ALH USMAN A. JAJIMAJI

DAHIRU HUDU MUSA

AMINU JAYI TAMA

DADA KUNLE MAKINDE

 

9 University of Port Harcourt

Teaching Hospital, Port Harcourt

 MUKTHAR AHMED

ANKA

 OLORI LADUN SIJUADE

SLYVANUS FUESEME OGBOR HON.

MAINA TAR

GANA JAMES

SULEIMAN S. IBRAHIM
10 University of Calabar Teaching

Hospital, Calabar

 COL. ABDUL

MOHAMMED

 EMEKA AKWUAKA

RAHMAN ROTIMI

SEGUN OMOWORARE

DR. TASIU GACHI

DIJATU  BAPPA
11 University of Maiduguri Teaching

Hospital, Maiduguri

 HADI OKASHATU PROF FEMI LANA

MRS. FRANCA OSUWA

YAKUBU I. BULALANI

DR. DARE ADETUNJI

AISHAT OJONE
12 Usman Dan Fodio University

Teaching Hospital, Sokoto

 CHIEF OSARO IDAH AMINU OTMAN

ZAKI DANJUMA KAMBAZA

YERIMA IRIMIYA AIG (Rtd)

SALIHU ABDUL UGAH

UMAYMAH Y. ABDULLAI
13 Aminu Kano Teaching Hospital,

Kano

 S.E. EMMA DR. UDOMA BOB EKARIKA

PRINCE KABIRU OLUWA

HON. UMARI S. GAYA

UMARU HARUNA

BARR AISHA G. GANA
14 Nnamdi Azikiwe University

Teaching Hospital, Nnewi

 CHIEF EZEKIEL I.

AFUKONYO

 ROSEMARY OKIEGHAZI

HON.  TUNDE BALOGUN

UMAR HARUNA DOGUWA

DR FATAI BELLO

PROF. UMAR A. KATSAYAL
15 Irrua Specialist Teaching Hospital,

Irrua

 ALH MUSA SALIFU

RIRIWAI

 THEOPHILUS OKOH                            NGOZI LAURA CHIKERE

IBRAHIM KARAMBA

MRS SARATU B. DAUDU

OLORI MONISOLA OLORO
16 University of Uyo Teaching

Hospital, Uyo

 SEN SALIU USAIN EGYE DR. SUNDAY OLIPAISE

HON NIMBE TAWOSE

YAHUZA IBRAHIM

HON. ABDULLAHI MUSA

UMAR FAROUQ BAKO

 

17 Abubakar Tafawa Balewa

University Teaching Hospital,

Bauchi

 MR ZACHEUS ADELABU EFEBO S. SANDRA

NOJEEM AYODELE IPAYE

ALH. ABBA L. ASHIGASHIYA

EUNICE AYISA SAMBO

ALH. LAWAL S. STORES
18 University of Abuja Teaching

Hospital, Gwagwalada

 DR SAM SAM JAJA OMOBOLA A.  YUSUF

CHIAGOZIE AHANONU

HAJIYA ABU S / FAWA

MRS. ESTHER HAMISU

HON. HACK ALAMBA
19 Federal Teaching Hospital, Gombe HON ENYI ENYI DR. FELIX OGEDEGBE

ENGR. AZEEZ ADEOYE

ABUBAKAR U. TAMBUWAL

ANTIBAS ELNATHAN

MOUKTAR LUGGA
20 Federal Teaching Hospital,

Abakaliki

 ALH. TIJANI RAMALLAN DR ENIOLA OLAITAN AJAYI

ONYEMUCHE NNAMANI

SANI HARUNA

ALH. IDRIS MAIYAKI

ADAMU YAWALE
21 Federal Teaching Hospital, Ido Ekiti HON ABUBAKAR

ZUKABABA

 PRINCE ONYEMIKE ASOBI

LATIFAT KASSIM

HON. LEKAM KASSIM

MUKTHAR  DANBABA

ALH. MAGAJI DAMBAM
22 National Hospital, Abuja RT. HON. OLUBUNMI P.

ETTEH

 MENE A SUNNY

CHIEF JIDE AWOSEDO

DR. VICTOR AMUTA

BAKURA SHETTIMA

ADO BAWA
23 Federal Medical Centre, Umuahia SEN. JOHN M. DANBOYI DR. EMEM WILLS

ENIOLA OMOSULE

YUSUF BADO MOK, ESQ.                    USMAN JAHUN

HELEN NGUYAN BANDEGA

BARR. STEVE EZEKWEM
24 Federal Medical Centre, Owo SIMON T. AYANKANBE HON AKINLEYE AZEEZ

HON. HENRY IKE

IBRAHIM AL-AMIN LITTLE

ABDULLAHI ADE

BARR REKIYA OGUCHE

MRS. MWUESE KAABA

 

25 Federal Medical Centre, Abeokuta DR KABIRU MATAZU ELDER GABRIEL AKPAN                      HURERA AKILU ATTA

BENEDICT GODSON

SARAH  VICTOR USMAN

BUKAR SHERIFF

TITI RAMAT MOMOH
26 Federal Medical Centre, Owerri SEN ISHAQ ADEBAYO USMAN DAUDA

DEBO AJAYI

MRS IFY BLESSING OKAFOR

SEN RUFAI SANI HANGA

REV. JACKSON T. TOMA

ALH AMINU ABDULLAI
27 Federal Medical Centre, Makurdi SEN. BELLO JIBRIN DR NTETE DUKE

HON ALAWIYE KING

MRS NKECHI NNODI

ISYAKU NASIRU YUSUF

ENGR SAIDUS S. DARAZO

TAJUDEEN ASUNRARA
28 Federal Medical Centre, Katsina HANNATU AKILU CAPT. MIKE OKHOMINA

HON. NIYI AKINYAGBA

MRS EDITH NWABUNOR

SULE SADIQ SANI SAMI

RABIU DANJUMA

DANIEL DUNG DALYOP
29 Federal Medical Centre, Nguru CHUKWUMA AGUFUGO MRS. OLANYAGI SILVA

OGUNLANA CHRISTOPHER

HON. BALELE A. MUSA

RAKIYA MUSA ZAKARI

ESTHER AHMED

BARR. SATZILAND P. DASHI
30 Federal Medical Centre, Asaba SEN. ALKALI A. JAJERE HON. LAWRENCE OKAH

DR GBOLADE OSHINOWO

DR. OKEY IBEKWE

YAHAMA BARAU JANGEBE

HON HAYATU HASKE

SANI ISA
31 Federal Medical Centre, Bida ISHAQ USMAN SARKIN

SHANU LERE

 AFOLABI RHODA MOSES

FEMI OREBE

MRS MARY NNEKA EGWU

MUSTAPHA AHAMED S/ BIRNI

WASINI DEBIRO

ADAMU BABA ALIYU

 

32 Federal Medical Centre, Lokoja RT. HON. CHIBUDUM

NWUCHE

 HON ODARO OMOREGIE

MRS. OMITOKU ADETOKUNBO

CYNTHIA ALOKE

ZALIHATU SADIQ SANI

AUGUSTINA SHITGURUM

SEN. SADIQ YAR’ADUA
33 Federal Medical Centre, Gusau DR OLORUNNIMBE

FARUKANMI

 JUSTINA JOHN AKPAN

ADE ADEGOROYE

ALIYU ISA BAKORI

MOHAMMED DANIYA

HAJIA AMINA BAYERO

ZAINAB BUBA GALADIMA
34 Federal Medical Centre, Yola HABIBA IBRAHIM

UMAR

 CHIEF VICTOR GIADAM

TAYO AGBOMUSERIN

CHIEF EDWIN NGIGE

HAJIYA HADIZA K.  HAUSA

ALH. SABO MADUGU

HON SAMUEL A. EGYA
35 Federal Medical Centre, Kebbi,

Birnin – Kebbi

 PRINCE MALIK

AFEGBUA

 PATRICIA B.  OKOROIDEM

ADEFILA A. ADEREMI

BARR. FRANCA EZECHUKWU

DR. MOH’D LAWAL SULEIMAN

JULIUS I. KUSSY

ALH.SANNI BELLO MUSTAPHER
36 Federal Medical Centre, Jalingo BARR OKEY EZEA BARR. KATE M.  ERHUEN

DR FATAI ATANDA

ALH. DANLAMI GARBA

NA’ALLAH ALIYU ZURMI

HAUWA MUHAMMED SANI

ISIAKA ANAFI KARAJO
37 Federal Medical Centre, Yenagoa HON. GARBA ATTAHIRU ALICE EKPENYONG

OGUNDANA AKINDELE

NGOZI CHINYELU EZENWA

DR ABDULLAI MAIKANO

ALH. ADAMU DOGO

BARR OMALE OMALE
38 Federal Medical Centre, Keffi PRINCE SULE IKO DR. EDWARD OKUNDAYE

MR RILWAN AKINJAGULA

IFEANYI OKECHUKWU

HAJIYA HALIMA LABO

ABDULLAHI AMINCHI

HAJIYA RAMATU  A. AJUJI
39 Federal Medical Centre, Azare AMB AHMED MAHMUD

MADORI

 COMRADE O IRABOR

HON. IFENYINWA  VICTORIA

ALH. ABIDEEN OLADIMEJI

KABIR UMAR

HON WAZIRI S.  MAMMAN

BARR SADIQ MUHAMMED

 

40 Federal Medical Centre, Birnin –

Kudu

 UMAYA ABDULLAI MRS CHIODI AMADI

COL OLU APATA

SEN. ANTHONY AGBO

HABIBA IBRAHIM UMAR

KAUMI DAMBOA

AMB ISAAC ONU
41 Federal Medical Centre, Ebute-

Metta

 ISHOLA BALOGUN

FULANI

 SIR RAPHAEL HARUNA

MRS BUKKY OSUNRINDE

ATAMAH CHUKWUMA

ALH. UMARU DANGE

LUBABATU ABDULKARIM

HON. PAUL A. SUKU
42 Federal Psychiatric     Hospitals HON. SHABAN OHINOYI

SHUAIBU

 CP J.E.T OSHIOMOGHO

OLISEMEKA M. ONOH

MANNIRU UBA

DR. TIMOTHY GANA
43 National Orthopedic Hospitals DR. JOHN OTUTU DR. (MRS) UCHE S. AGU

MAIGARI BELLO KASSIMU

TIT AUTA

DR. NABBS IMEGWU
44 National Eye Centre, Kaduna ALH USMAN MAGAJI DR. CYRIL OKAFOR

GARBA A. UMAR

HON. ISAH AMBAKA

BASSEY UTUM INAH
45 National Ear Care Centre, Kaduna HANNATU MUSAWA BUNMI AJAYI-ORINIOWO

MANIR SHEHU                                  BASHIR LAWAL B.

ISA SULEIMAN
46 National Health Insurance Scheme,

Abuja

 DR. EYANTU IFENEY SEN. BASSEY OTU

DR TUNJI ALAUSA

DR. SYLVESTER NWAMBE

PHARM. HALIRU LAWAL

ARC. SAMSON RUFAI

HUSSEIN Z. AKWANGA
47 NATIONAL PRIMARY HEALTH CARE

DEVELOPMENT AGENCY

 ATTAHIRU ALIERO IBRAHIM IDAIYE, ESQ

DR. ABDULFATAI O. A. MORAFA

CHIJOKE MADUMERE

AIR  CMDR. E. K. JEKADA

AMINU GARBA GUSAU

BULAMA M. KUKUWA

HON DAUDA G. BUNDOT

HON. AISHA R.I IBRAHIM

ADIAMA A. YUSUF

PROF. LIBYA AUDU

 

48 National Agency for Food and Drug

Administration

 HON INUWA ABDUL-

KADIR

 DR MUFUTAU YAHAYA                       HON. OPEYEMI BAMIDELE

TUKUR  S / FADA

ALH. GARBA MULIMA

ALIYU BELLO

ALH. GAMBORI GONI
49 National Agency for the Control of

HIV / AIDS (NACA)

 PAULINE TALLEN DR. SIMON O. IMUEKEMHE

EMMANUELLA IZUNWA

BARR. ADEBOLA OYENEYIN

SEN. DIPO ODUJINRIN

INYAMAH PATIENCE N.

PHARM KABIRU ALIYU

ABBATI RASHEED

JUNAIDU BABA

DR. HAZAEL CHECHARA

ZAINAB KWANCHI
FEDERAL MINISTRY OF WATER RESOURCES
1 Anambra – Imo River Basin

Development Authority

 CHIEF HILARY EKE PRINCE EDMUND A. POKU

ABDUL-LATEEF D. OGUNSIJI

CHARITY SHEKARI

IBRAHIM D. I JALO WAZIRI

HON. CHIDI OKWUWORLU
2 Benin – Owena River Basin

Development Authority

 ALH. ALI OLANUSI OTUNBA TUNDE ONAKOYA

ROMANUS EGBULADIKE                    BASHIR YUSUF IBRAHIM

HON. NELSON ALAKPA

ALH WAHEED ADESINA
3 Chad River Basin Development

Authority

 HON. MOHD WALI

SHETTIMA

 DR JIBAYO ADEYEYE

EMMA DEEYA

CHUKWU L. CHIMUANYA

HAJIA SAMINA ALKAMAWA

SULEIMAN UMAR KEFFI
4 Cross River Basin Development

Authority

 HON. ESEME SUNDAY

EYIBO

 BARR LAZ UNDIE

ENGR. ADEMOLA OYADARE

GARBA BUTALAWA

ALH. SHUGABA UMARA

SALIHU ABDULKAREEM
5 Hadejia – Jama’ are River Basin

Development Authority

 SEN. TIMOTHY ADUDU DR MRS JANET OYUBU

OKORO NWACHIMERE

ABDULKARIM AHAMED

DANLADI LENNNNGKOP

ZAID ARABO

 

6 Lower Benue River Basin

Development Authority

 HON. BALA ADAMU

KUTA

 MR. JONAS KAFUNG

ENGR. THEOPHILUS C. ILOZUE

ALH SALISU HAYIN ALHAJI

HON. HASSAN JONGA

BARR. WOGU BOMS
7 Niger Delta River Basin

Development Authority

 MALLAM ABDULLAI

DATIYO

 MUYIWA GBELEYI

SALLY WILLIAM CHINEBU

SEN. MOH’D IBRAHIM DUDU

ALH. HASSAN GAMBO

DR. YARIMA S. YUSUF
8 Lower Niger River Basin

Development Authority

 ALH ZAKARAI IDDE HYACINTH OKPARA DIKE

AUGUSTINE MUOMAIFE

SIDI ALIYU LAMIDO

ABDULLAHI A. BABA

ADENIYI BODUNRIN KUNLE
9 Ogun – Oshun River Basin

Development Authority

 MR SOLA LAWAL CELESTINE AWOR

BARR. ADEWALE T. ADELAKUN

CLEMENT ANOZIE

SEN. ALI KONA

AKOGUN JIMOH RAUF
10 Upper Benue River Basin

Development Authority

 HON BELLO AYUBA ALERO NAOMI TENUMA

MUSTAPHA B. BATSARI

DR JAMES A. ANGBAZO

ADEPEJU M. OPEYEMI

ABISHAI M. ANDRIYA
11 Sokoto-Rima River Basin

Development Authority

 MARLIYYA SANUSI

ZAYYAN

 MR. JAMES NWITE

AIR CMDR. K. A JAKADA

ALH. MUSA M. GAIDAM

ALH HASSAN BAGIGI

GODWIN BAZARI
12 Upper Niger River Basin

Development Authority

 ALH MOHAMMED

ALABE

 JOHN ONYIA NEBO                             MARY DOGO EBEDI.

DANIEL ADEJOBI

ABDUL KAREEM SANUSI

SANI AHMAD
13 National Water Resources

Institute, Kaduna

 BASHIR DAHIRU TUKUR BABATOPE ONABELEJO

YAHAYA UMAR

JIBRIL BABALE

NASS ORUME
MINISTRY OF NATIONAL PLANNING
1 National Bureau of Statistics DR KABIRU NAKAURA MR AKINOLA I. BASHIRU

PROF. MOSES MOMOH

LAWAL IBRAHIM DANHAIRE

MADU ENNEMMWA

ADAM MODU

 

2 Centre for Management

Development

 MR JOSEPH TEGBE DR. MIKE OGAR

UMAR LAWAL ISIYAKU

ABUBAKAR M.I. K/NAMODA

TAVIS E. DAVID – WEST                       KEN ELUMA ASOGWA, ESQ.

EZEDINMA NONSO DAVID

MALLAM GARBA MAIDUGU

HON PAM I. RANDONG
3 Nigeria Institute of Social and

Economic Reseach

 HON. DABANG

NWELBISH

 MRS. RHODA AKO

DR. WALE OKEDIRAN

PROF. M.L BASHAR

REV CHRISTOPHER UTOV

CHIEF COSMAS N. MADUKA

HAJIYA DUMBA M. MIKAILA
 

 

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