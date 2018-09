DOWNLOAD THE 247UREPORTS MOBILE APP

APC Releases Full List Of Governorship Aspirants In 26 States

SOUTH SOUTH

Rivers State

1.Tonye Cole Cleared

2.Sen. Magnus Ngei Abe Cleared

3.Dumo Lulu Briggs Cleared

4.Dr. Dawari George Cleared

Akwa Ibom State

1.H.E. Obong Nsima Ekere Cleared

2.Sen. John Akpan Udoedeghe, Phd Cleared

3.Dan Abia, Esq. Cleared

4.Dr. Edet Okon Efretui Cleared

Delta State

1.Prof. Pat Utomi Cleared

2.Dr. (Hon). Cairo Ojugbo Cleared

3.Rt. (Hon.) Victor Ochei, Esq. Cleared

4.Chief Great Ovdje Ogboru Cleared

5.Chief Osiobe Eric Okotie Not Cleared

Cross River State

1.Pastor Usani Uguru Usani Cleared

2.Sen. John Owan Enoh Cleared

3.High Chief Edem Duke Cleared

4.John Upan Odey Cleared

5.Prof. Nyong Eyo Cleared

SOUTH EAST

Abia State

1.Dr. Uche Ogah, OON Cleared

2.High Chief Ikechi Emenike Cleared

3.H.E. Comrade Chris Akomas Cleared

4.Rt. Hon. Martins Azubuike, Esq. Cleared

5.Barr. Friday Nwosu, Esq. Cleared

6.Prince Amb. Okey Emuchay Cleared

7.Prince Paul Ikonne Cleared

Ebonyi State

1.Sen. Sunny Ogbuoji Cleared

2.Arc. Dr. Edward Nkweagu Cleared

3.Sen. Emmanuel Agboti Cleared

4.Obasi Ogbonnaya Obasi Cleared

5.Hon. Kelechi Chima Cleared

6.Engr. Paul Okorie Cleared

7.Comrade Christain Cleared

8.Chief Austine Igwe Edeze Cleared

9.Prof. Benard Odoh Cleared

Enugu State

1.Sen. Ayogu Eze Cleared

2.Barr. Ifeanyi Nwaoga, Esq. Cleared

3.Akubue Augustine Cleared

4.Ben Eche Cleared

5.Barr. George Ogara, Esq. Cleared

6.Barr. Ejikeme Ugwu, Esq Not Cleared

Imo State

1.Sen. Hope Uzodinma Cleared

2.Hon. Uche Nwosu Cleared

3.H.E. Prince Eze Madumere Cleared

4.Sir Jude Ejiogu Cleared

5.Barr. Chima Anozie Cleared

6.Dr. Chris Emenike Nlemoha Cleared

7.Sir Eche George Ezenna Cleared

8.Chukwudi Celestine Ololo Cleared

9.Air Commodore Peter Gbujie Cleared

SOUTH WEST

Lagos State

1.H.E. Akinwunmi Ambode Cleared

2.Dr. Kadir Obafemi Hamzat Cleared

3.Jide Sanya-Olu Cleared

Oyo State

1.Niyi Akintola, SAN Cleared

2.H.E. Christopher Alao Akala Cleared

3.Joseph Olasunkanmi Tegbe Cleared

4.Dr. Olusola Ayandele, PhD Cleared

5.Dr. Owolabi Babalola Cleared

6.Dr. Azeez Popoola Adeduntun Cleared

7.Adebayo Adekola Adelabu Cleared

8.Hon. Barr. Adebayo Shittu, Esq Not Cleared (No NYSC Certificate)

Ogun State

1.Jimi Lawal Cleared

2.Dapo Abiodun Cleared

3.Hon. Bimbo Abiodun Cleared

4.H.E. Sen. Adegbenga Kaka Cleared

5.Hon. Kunle Akinlade Cleared

6.Abayomi Semako Koroto Hunye Cleared

NORTH WEST

Jigawa State

1.H.E. Alh. Abubakar Badaru Cleared

2.Alh. Hashim Ubale Cleared

Katsina State

1.H.E. Rt.Hon. Aminu Masari Cleared

2.Abubakar Ismaila Isa Cleared

3.Garba Sani Dankani Cleared

Kebbi State

1.H.E. Alh. Atiku Bagudu Cleared

2.Ibrahim Mohammed Mera, OON Not Cleared

Sokoto State

1.Abbakar Abdullahi Gumbi Cleared

2.Hon. Farouk Malami Yabo Cleared

3.Ahmed Aliyu Cleared

4.Sen. Abubakar Umar Gada Cleared

Zamfara State

1.Dauda Lawal Cleared

2.Mukhtar Idris Shehu Cleared

3.Brig. Gen. Mansur Ali Cleared

4.H.E. Hon. Ustaz Ibrahim Mohammed Wakala Cleared

5.Sen. Kabiru Marafa Cleared

6.H.E. Mahmuda Aliyu Shinkafi Cleared

7.Hon. Aminu Sani Jaji Cleared

8.Engr. Abubakar Magaji Cleared

9.Mohammed Sagir Hamidu Cleared

NORTH CENTRAL

Benue State

1.Dr. Hon. Emmanuel Jime Cleared

2.Titus T. Zam Cleared

3.Akange Audu Cleared

4.Arc. Aema Achado Cleared

5.Benjamin Tilley Adanyi Cleared

6.Micheal Iordye, mni Cleared

Nasarawa State

1.Sule Audu Cleared

2.H.E. Silas Agara Cleared

3.Hon Aliyu Wadada Cleared

4.Zakari Idde Cleared

5.Hassan M. Liman, SAN Cleared

6.Mohammed Musa Maikaya Cleared

7.Arc. Shehu Tukur Cleared

8.Dauda Shuaibu Kigbu Cleared

9.Dr. James Angbazo Cleared

10.Hon. Jafar Mohammed Ibrahim Cleared

11.Danladi Envulu-Anza Halilu Not Cleared

Niger State

1.H.E. Alh. Sani Bello Cleared

2.Abubakar Mamma Jiya Maaji Not Cleared

Plateau State

1.H.E. Rt. Hon. Simon Lalong, Esq. Cleared

NORTH EAST

Adamawa State

1.H.E. Sen. Mohammed Jibrilla Cleared

2.Nuhu Ribadu Cleared

3.Mahmood Halilu Ahmed Cleared

Bauchi State

1.H.E. Mohammed Abdullahi Abubakar Cleared

2.Dr. Ali Pate Cleared

3.Captain Bala Jibrin Cleared

4.Dr. Yakubu Lame Cleared

Borno State

1.Kashim Imam Cleared

2.Prof. Babagana Umaru Cleared

3.Gambo Lawan Cleared

4.Mustapha Baba Shehu Cleared

5.Hon. Umaru Kumalia Cleared

6.Muhammad Aba Lima Cleared

7..Barr. Kaka Shehu Lawan, Esq. Cleared

8.H.E. Adamu Dibal Cleared

9.Mustapha Fannarambe Cleared

10.Mohammed Jafaru Cleared

11.Sen. Baba Kaka Bashir Garba Cleared

12.QS Mohammed Makinta Cleared

13.Hon. Babagana Tijjani Cleared

14.Adamu Alhaji LawanCleared

15.Mai Sherrif Cleared

16.Hon. Abba Jato Cleared

17.Attom Magira Tom Cleared

18.Umar Alkali Cleared

19.H.E. Baba Ahmed Jidda Cleared

20.Idris Mamman Gatumbwa Cleared

21.Sen. Abubakar Kyari Cleared

Gombe State

1.Mohammed Jibrin Barde Cleared

2.Hon. Ibrahim Dasuki Jalo Cleared

3.Mohammadu Inuwa Yahaya Cleared

4.Kamisu Ahmed Mailan Cleared

5.Umaru Kwairanga Cleared

6.Abubakar Muazu Hassan Cleared

7.Umar Farouk Musa Cleared

8.Sen. Idris Audu Umar Cleared

9.Aliyu Haidar Abubakar Cleared

Taraba State

1.H.E. Sani Abubakar Danladi Cleared

2.Sen. Joel Danlami Ikenya Cleared

3.Garba Umar-UTC Cleared

4.Prof. Mohammed Sanni Yahaya Cleared

5.Comrade Bobboi Bala Kaigama Cleared

6..Aliyu Omar, MON Cleared

7.Chief Ezekiel Afunkuyo Cleared

8.Chief David Sabo Kente Cleared

9.Mohammed Tumba Ibrahim Cleared

10.Barr. Kabiru Umaru, Esq. Cleared

11.Aliyu Omar, MON Cleared

12.Sen. Hajia Aisha Alhassan Not Cleared

Yobe

1.Hon. Mai Mala Buni Cleared

2.Umar Ali Kromchi Cleared

3.Hon. Sidi Yakubu Cleared

4.Ali Kolomi Cleared

5.Ibrahim Mohammed Bomai Withdraw